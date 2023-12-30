https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/gastroenterolog-rasskazala-kak-sdelat-novogodnie-blyuda-menee-vrednymi-1049634681.html

Гастроэнтеролог рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными

Гастроэнтеролог рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными

Какие ошибки мы совершаем во время праздничных застолий, как правильно сочетать блюда и не навредить собственному здоровью, в эфире радио Sputnik рассказала... 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T16:01+0300

2023-12-30T16:01+0300

2023-12-30T16:01+0300

радио

подкасты

праздники

еда

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1b/1049634517_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b28609adc64071d3143ca12772b77e20.jpg

Такие обстоятельства: Гулия о том, как не переедать в праздники

Такие обстоятельства: Гулия о том, как не переедать в праздники