https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/gastroenterolog-rasskazala-kak-sdelat-novogodnie-blyuda-menee-vrednymi-1049634681.html
Гастроэнтеролог рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными
Гастроэнтеролог рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными
Какие ошибки мы совершаем во время праздничных застолий, как правильно сочетать блюда и не навредить собственному здоровью, в эфире радио Sputnik рассказала... 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T16:01+0300
2023-12-30T16:01+0300
2023-12-30T16:01+0300
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Такие обстоятельства: Гулия о том, как не переедать в праздники
Такие обстоятельства: Гулия о том, как не переедать в праздники
Голод может привести к перееданию, потому необходимо перекусывать в течение дня, если даже человек очень занят, сказала Гулия в беседе на радио."Также нельзя готовить впрок. Праздничные блюда должны заканчиваться к ужину следующего дня. Салаты, приготовленные с добавлением майонеза, нужно употреблять в течении 12 часов", – заключила доктор.О том, с каких блюд не стоит начинать застолье, какие блюда на праздничном столе самые тяжелые, узнайте в аудиофайле.
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подкасты, праздники, еда, аудио
подкасты, праздники, еда, аудио
Гастроэнтеролог рассказала, как сделать новогодние блюда менее вредными
Какие ошибки мы совершаем во время праздничных застолий, как правильно сочетать блюда и не навредить собственному здоровью, в эфире радио Sputnik рассказала гастроэнтеролог Херсина Гулия.
Голод может привести к перееданию, потому необходимо перекусывать в течение дня, если даже человек очень занят, сказала Гулия в беседе на радио.
"Также нельзя готовить впрок. Праздничные блюда должны заканчиваться к ужину следующего дня. Салаты, приготовленные с добавлением майонеза, нужно употреблять в течении 12 часов", – заключила доктор.
О том, с каких блюд не стоит начинать застолье, какие блюда на праздничном столе самые тяжелые, узнайте в аудиофайле.