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Лес загорелся на горе Мамзышьха
Лес загорелся на горе Мамзышьха
Жилых домов в районе происшествия нет, спасатели мониторят ситуацию. 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T17:04+0300
2023-12-30T17:04+0300
2023-12-30T17:04+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар зафиксирован в верховьях горы Мамзышха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Гагрского района Давид Бганба.Он уточнил, что возгорание началось в местности, подступы к которой для техники МЧС затруднены. Площадь пожара пока точно не оценили, но, как отметил Бганба, уже понятно, что она будет большой. В районе происшествия нет жилых домов. Спасатели мониторят ситуацию.
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абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
абхазия, новости, пожар, мчс абхазии
Лес загорелся на горе Мамзышьха
Жилых домов в районе происшествия нет, спасатели мониторят ситуацию.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар зафиксирован в верховьях горы Мамзышха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Гагрского района Давид Бганба.
Он уточнил, что возгорание началось в местности, подступы к которой для техники МЧС затруднены. Площадь пожара пока точно не оценили, но, как отметил Бганба, уже понятно, что она будет большой.
В районе происшествия нет жилых домов. Спасатели мониторят ситуацию.