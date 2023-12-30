https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/les-zagorelsya-na-gore-mamzyshkha-1049697421.html

Лес загорелся на горе Мамзышьха

Лес загорелся на горе Мамзышьха

Жилых домов в районе происшествия нет, спасатели мониторят ситуацию. 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T17:04+0300

2023-12-30T17:04+0300

2023-12-30T17:04+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik, Сария Кварацхелия. Пожар зафиксирован в верховьях горы Мамзышха. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал начальник пожарно-спасательного отряда Гагрского района Давид Бганба.Он уточнил, что возгорание началось в местности, подступы к которой для техники МЧС затруднены. Площадь пожара пока точно не оценили, но, как отметил Бганба, уже понятно, что она будет большой. В районе происшествия нет жилых домов. Спасатели мониторят ситуацию.

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