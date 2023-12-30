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Смертность в Абхазии в 2023 году
Смертность в Абхазии в 2023 году
Ежегодно информационное агентство Sputnik Абхазия собирает данные ЗАГСов республики о рождаемости и смертности во всех городах и районах страны 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T19:51+0300
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В 2023 году в Абхазии зарегистрировано 1243 смерти. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество умерших граждан снизилось - их было на 235 человек меньше. По данным ЗАГСов республики, больше всего людей умерло в Сухуме. Меньше всего смертей в этом году было зафиксировано ЗАГСом Гудаутского района.
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Смертность в Абхазии в 2023 году
19:51 30.12.2023 (обновлено: 20:27 30.12.2023)
Ежегодно информационное агентство Sputnik Абхазия собирает данные ЗАГСов республики о рождаемости и смертности во всех городах и районах страны
В 2023 году в Абхазии зарегистрировано 1243 смерти. При этом, по сравнению с прошлым годом, количество умерших граждан снизилось - их было на 235 человек меньше.
По данным ЗАГСов республики, больше всего людей умерло в Сухуме. Меньше всего смертей в этом году было зафиксировано ЗАГСом Гудаутского района.