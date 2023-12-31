https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/braki-i-razvody-v-abkhazii-v-2023-godu-1049692917.html

Браки и разводы в Абхазии в 2023 году

Браки и разводы в Абхазии в 2023 году

По данным ЗАГСов Абхазии, в 2023-м браков было заключено больше, чем в 2022 году. Так в 2023-м году зарегистрировано 634 брака, что на 36 новых семей больше. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T15:15+0300

2023-12-31T15:15+0300

2023-12-31T15:24+0300

в абхазии

инфографика

абхазия

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/01/1036157411_0:143:2800:1718_1920x0_80_0_0_4303796035cd58569403e4db8702447d.jpg

Больше всего браков зафиксировано в Гудаутском районе - 130. На второй строчке Сухум и Очамчырский район, где было заключено по 106 браков. Меньше всего супружеские отношения оформили в Новом Афоне - 13.При этом резко выросло количество разводов - их в 2023 году было 514. В то время как в 2022 году расторжений браков было 162.Лидером по разводам стал город Сухум - 149. На второй строчке - Гудаутский район - 135. Меньше всего разводов в Гале - 1.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

инфографика, абхазия, мультимедиа, инфографика