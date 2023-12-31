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Браки и разводы в Абхазии в 2023 году
Браки и разводы в Абхазии в 2023 году
По данным ЗАГСов Абхазии, в 2023-м браков было заключено больше, чем в 2022 году. Так в 2023-м году зарегистрировано 634 брака, что на 36 новых семей больше. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T15:15+0300
2023-12-31T15:15+0300
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Больше всего браков зафиксировано в Гудаутском районе - 130. На второй строчке Сухум и Очамчырский район, где было заключено по 106 браков. Меньше всего супружеские отношения оформили в Новом Афоне - 13.При этом резко выросло количество разводов - их в 2023 году было 514. В то время как в 2022 году расторжений браков было 162.Лидером по разводам стал город Сухум - 149. На второй строчке - Гудаутский район - 135. Меньше всего разводов в Гале - 1.
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Браки и разводы в Абхазии в 2023 году
15:15 31.12.2023 (обновлено: 15:24 31.12.2023)
По данным ЗАГСов Абхазии, в 2023-м браков было заключено больше, чем в 2022 году. Так в 2023-м году зарегистрировано 634 брака, что на 36 новых семей больше.
Больше всего браков зафиксировано в Гудаутском районе - 130. На второй строчке Сухум и Очамчырский район, где было заключено по 106 браков. Меньше всего супружеские отношения оформили в Новом Афоне - 13.
При этом резко выросло количество разводов - их в 2023 году было 514. В то время как в 2022 году расторжений браков было 162.
Лидером по разводам стал город Сухум - 149. На второй строчке - Гудаутский район - 135. Меньше всего разводов в Гале - 1.