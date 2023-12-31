https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-pri-atake-vsu-na-belgorod-1049711092.html

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей при атаке ВСУ на Белгород

Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей при атаке ВСУ на Белгород

По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T19:20+0300

2023-12-31T19:20+0300

2023-12-31T21:07+0300

россия

украина

белгород

владимир путин

аслан бжания

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования российской президенту Владимиру Путину в связи с гибелью людей в результате украинского ракетного удара по Белгороду.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним данным губернатора, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах.

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россия, украина, белгород, владимир путин, аслан бжания