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Человек-паук против Зайчика: новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Человек-паук против Зайчика: новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и... 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T09:50+0300
2023-12-31T09:50+0300
2023-12-31T09:50+0300
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Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? О вкусах современных малышей рассказывает ведущая подкаста "Мамский чатик", мама четырехлетнего Тимы Лина Андрейченко. Автор телеграм-канала “Vintage-TV” Григорий Катаев делает экскурс в историю взрослой новогодней моды в СССР. А автор блога о русской культуре и традициях “mama.history” Любовь Швецова напоминает про обычай "ряжения" у древних славян.Слушайте подкасты РИА Новости.
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подкасты риа, аудио
Человек-паук против Зайчика: новогодние костюмы от Петра I до наших дней
Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и лавки пирожника.
Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети?
О вкусах современных малышей рассказывает ведущая подкаста "Мамский чатик", мама четырехлетнего Тимы Лина Андрейченко. Автор телеграм-канала “Vintage-TV” Григорий Катаев делает экскурс в историю взрослой новогодней моды в СССР. А автор блога о русской культуре и традициях “mama.history” Любовь Швецова напоминает про обычай "ряжения" у древних славян.