https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/chelovek-pauk-protiv-zaychika-novogodnie-kostyumy-ot-petra-i-do-nashikh-dney-1049666515.html

Человек-паук против Зайчика: новогодние костюмы от Петра I до наших дней

Человек-паук против Зайчика: новогодние костюмы от Петра I до наших дней

Как возникла традиция костюмированных праздников, какие сценарии маскарадов придумывал Петр I и где на балах блистали костюмы зеркала, почтового конверта и... 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T09:50+0300

2023-12-31T09:50+0300

2023-12-31T09:50+0300

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Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней Человек-паук против Зайчика. Новогодние костюмы от Петра I до наших дней

Зайчики, снежинки, космонавты и даже кукуруза: в советское время такими были популярные костюмы на новогодних утренниках. А в кого хотят наряжаться современные дети? О вкусах современных малышей рассказывает ведущая подкаста "Мамский чатик", мама четырехлетнего Тимы Лина Андрейченко. Автор телеграм-канала “Vintage-TV” Григорий Катаев делает экскурс в историю взрослой новогодней моды в СССР. А автор блога о русской культуре и традициях “mama.history” Любовь Швецова напоминает про обычай "ряжения" у древних славян.Слушайте подкасты РИА Новости.

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