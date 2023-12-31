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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/chislo-pogibshikh-v-belgorode-vozroslo-do-24-chelovek-1049703792.html
Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек
Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек
Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых трое детей. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Еще 108 человек получили ранения, добавил губернатор. Кроме того, повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладениях и семь социальных объектов.Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
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белгород, россия, украина, министерство обороны рф
белгород, россия, украина, министерство обороны рф

Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек

11:15 31.12.2023 (обновлено: 11:23 31.12.2023)
© Sputnik / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2023
© Sputnik
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Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых трое детей.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
"Судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок. Еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание. За жизнь пациента боролись группы федеральных и региональных медиков до последнего", — написал он, уточнив, что это данные на 8:30.
Еще 108 человек получили ранения, добавил губернатор. Кроме того, повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладениях и семь социальных объектов.
Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
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