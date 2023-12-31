https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/chislo-pogibshikh-v-belgorode-vozroslo-do-24-chelovek-1049703792.html

Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек

Число погибших в Белгороде возросло до 24 человек

Ранее сообщалось о 22 погибших, среди которых трое детей. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T11:15+0300

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Число жертв в результате массированного удара ВСУ по Белгороду достигло 24 человек, заявил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.Еще 108 человек получили ранения, добавил губернатор. Кроме того, повреждены 37 многоквартирных домов, 453 квартиры, три частных домовладениях и семь социальных объектов.Украинские войска обстреляли центр Белгорода накануне днем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать Белгород при помощи ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.

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