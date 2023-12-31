https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/energetiki-ustranili-polomku-na-vysokovoltnoy-linii-v-sele-amzhykkhua-1049703681.html

Энергетики устранили поломку на высоковольтной линии в селе Амжыкхуа

Энергетики устранили поломку на высоковольтной линии в селе Амжыкхуа

Жители села Амжыкхуа Гудаутского района оставались без света с 24 декабря. Из-за сильного ветра вышли из строя изоляторы на высоковольтных опорах. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

электроснабжение

абхазия

гудаутский район

черноморэнерго

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СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Энергетики устранили поломку на высоковольтной линии в селе Амжыкхуа вечером 30 декабря, сообщил Sputnik начальник Гудаутского филиала "Черноморэнерго" Ахра Гагулия.Он уточнил, что в результате сильного ветра, обрушившегося в ночь с 23 на 24 декабря, вышли из строя изоляторы на высоковольтных опорах.Из-за сильного ветра в ночь с 23 на 24 декабря были повреждены электросети в нескольких районах Абхазии. В общей сложности, в селе Амжыкхуа не было света шесть дней.

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