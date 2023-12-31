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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/god-v-fokuse-sputnik-yarkie-kadry-2023-go-1049639632.html
Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го
Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го
Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2023 году. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T18:45+0300
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в абхазии
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2023 год был полон разных событий – политических, культурных, спортивных. В феврале жителей республики порадовал снег на побережье. В марте состоялся финал Суперкубка Абхазии по футболу. Также в марте в республике проходили Дни Чеченской культуры.В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и китайскому лекарству. 30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.
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фото , мультимедиа, фото, абхазия
фото , мультимедиа, фото, абхазия

Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го

18:45 31.12.2023
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Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2023 году.
2023 год был полон разных событий – политических, культурных, спортивных. В феврале жителей республики порадовал снег на побережье. В марте состоялся финал Суперкубка Абхазии по футболу. Также в марте в республике проходили Дни Чеченской культуры.
В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и китайскому лекарству.
30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.
© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале жителей Абхазии порадовал снег на побережье, который стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.

В феврале жителей Абхазии порадовал снег на побережье, который стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума. - Sputnik Абхазия
1/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале жителей Абхазии порадовал снег на побережье, который стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре.

В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре. - Sputnik Абхазия
2/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте прошел финал Суперкубка Абхазии по футболу. В итоговой игре встретились Сухумский “Нарт” и Гудаутская “Рица”. “Нарт” выиграл Суперкубок со счетом 3:2.

В марте прошел финал Суперкубка Абхазии по футболу. В итоговой игре встретились Сухумский “Нарт” и Гудаутская “Рица”. “Нарт” выиграл Суперкубок со счетом 3:2. - Sputnik Абхазия
3/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В марте прошел финал Суперкубка Абхазии по футболу. В итоговой игре встретились Сухумский “Нарт” и Гудаутская “Рица”. “Нарт” выиграл Суперкубок со счетом 3:2.

© Sputnik / Марианна Кубрава

С 13 по 17 марта в Абхазии проходили Дни чеченской культуры.

С 13 по 17 марта в Абхазии проходили Дни чеченской культуры. - Sputnik Абхазия
4/20
© Sputnik / Марианна Кубрава

С 13 по 17 марта в Абхазии проходили Дни чеченской культуры.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и препаратам, которые доставили из Китая.

В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и препаратам, которые доставили из Китая. - Sputnik Абхазия
5/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и препаратам, которые доставили из Китая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В апреле в Абхазии отметили День адыгского флага. На набережной Сухума состоялись шествие с флагами и концерт.

В апреле в Абхазии отметили День адыгского флага. На набережной Сухума состоялись шествие с флагами и концерт. - Sputnik Абхазия
6/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В апреле в Абхазии отметили День адыгского флага. На набережной Сухума состоялись шествие с флагами и концерт.

© Sputnik / Томас Тхайцук

1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоялись открытие скакового сезона и конноспортивных состязаний, приуроченных к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоялись открытие скакового сезона и конноспортивных состязаний, приуроченных к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии. - Sputnik Абхазия
7/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоялись открытие скакового сезона и конноспортивных состязаний, приуроченных к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

© Sputnik / Томас Тхайцук

9 мая в республике отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной в Сухуме прошел торжественный парад.

9 мая в республике отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной в Сухуме прошел торжественный парад. - Sputnik Абхазия
8/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

9 мая в республике отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной в Сухуме прошел торжественный парад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

23 июля в Абхазии отметили День флага. На набережной Сухума прошли народные гуляния. Жители столицы традиционно нарядились в абхазскую национальную одежду.

23 июля в Абхазии отметили День флага. На набережной Сухума прошли народные гуляния. Жители столицы традиционно нарядились в абхазскую национальную одежду. - Sputnik Абхазия
9/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

23 июля в Абхазии отметили День флага. На набережной Сухума прошли народные гуляния. Жители столицы традиционно нарядились в абхазскую национальную одежду.

© Sputnik / Томас Тхайцук

31 июля в Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось открытие I Международного музыкального фестиваля.

31 июля в Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось открытие I Международного музыкального фестиваля. - Sputnik Абхазия
10/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

31 июля в Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось открытие I Международного музыкального фестиваля.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе в Сухумском бассейне провели Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы.

В августе в Сухумском бассейне провели Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы. - Sputnik Абхазия
11/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В августе в Сухумском бассейне провели Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы.

© Sputnik / Томас Тхайцук

6 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера музыкального спектакля “Золотое руно” по поэме классика абхазской литературы Мушни Ласуриа.

6 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера музыкального спектакля “Золотое руно” по поэме классика абхазской литературы Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
12/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

6 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера музыкального спектакля “Золотое руно” по поэме классика абхазской литературы Мушни Ласуриа.

© Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.

30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад. - Sputnik Абхазия
13/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось театрализованное представление.

Праздник отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось театрализованное представление. - Sputnik Абхазия
14/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

Праздник отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось театрализованное представление.

© Sputnik / Томас Тхайцук

13 октября в Сухуме прошел футбольный шоу-матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны”. Команда из Абхазии выиграла со счетом 3:1 в серии пенальти.

13 октября в Сухуме прошел футбольный шоу-матч между командой российской Медиалиги ФК &quot;10&quot; и &quot;Апсны”. Команда из Абхазии выиграла со счетом 3:1 в серии пенальти. - Sputnik Абхазия
15/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

13 октября в Сухуме прошел футбольный шоу-матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны”. Команда из Абхазии выиграла со счетом 3:1 в серии пенальти.

© Sputnik / Томас Тхайцук

11 ноября вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" отметил свой 45-летний юбилей.

11 ноября вокально-инструментальный ансамбль &quot;Гунда&quot; отметил свой 45-летний юбилей. - Sputnik Абхазия
16/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

11 ноября вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" отметил свой 45-летний юбилей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

12 ноября в селе Лыхны прошел ежегодный традиционный праздник урожая.

12 ноября в селе Лыхны прошел ежегодный традиционный праздник урожая. - Sputnik Абхазия
17/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

12 ноября в селе Лыхны прошел ежегодный традиционный праздник урожая.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках празднования состоялись конноспортивные состязания, национальные игры и соревнования по стрельбе из лука.

В рамках празднования состоялись конноспортивные состязания, национальные игры и соревнования по стрельбе из лука. - Sputnik Абхазия
18/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

В рамках празднования состоялись конноспортивные состязания, национальные игры и соревнования по стрельбе из лука.

© Sputnik / Томас Тхайцук

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал шоу “Apsny Star”.Финал музыкального проекта "Apsny Star"

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал шоу “Apsny Star”.Финал музыкального проекта &quot;Apsny Star&quot; - Sputnik Абхазия
19/20
© Sputnik / Томас Тхайцук

22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал шоу “Apsny Star”.Финал музыкального проекта "Apsny Star"

© Sputnik / Марианна Кубрава

22 декабря в столице Абхазии открыли главную елку страны.

22 декабря в столице Абхазии открыли главную елку страны. - Sputnik Абхазия
20/20
© Sputnik / Марианна Кубрава

22 декабря в столице Абхазии открыли главную елку страны.

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