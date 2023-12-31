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Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го

Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило фотоленту из наиболее ярких и значимых событий, произошедших в республике в 2023 году. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T18:45+0300

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в абхазии

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абхазия

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2023 год был полон разных событий – политических, культурных, спортивных. В феврале жителей республики порадовал снег на побережье. В марте состоялся финал Суперкубка Абхазии по футболу. Также в марте в республике проходили Дни Чеченской культуры.В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и китайскому лекарству. 30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.

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