Год в фокусе Sputnik: яркие кадры 2023-го
В феврале жителей Абхазии порадовал снег на побережье, который стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.
В феврале жителей Абхазии порадовал снег на побережье, который стал поводом для семейных прогулок по набережной Сухума.
В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре.
В феврале в Сухуме стартовало шоу “Apsny Star”. Оно шло в течение года. Суперфинал состоялся в декабре.
В марте прошел финал Суперкубка Абхазии по футболу. В итоговой игре встретились Сухумский “Нарт” и Гудаутская “Рица”. “Нарт” выиграл Суперкубок со счетом 3:2.
В марте прошел финал Суперкубка Абхазии по футболу. В итоговой игре встретились Сухумский “Нарт” и Гудаутская “Рица”. “Нарт” выиграл Суперкубок со счетом 3:2.
С 13 по 17 марта в Абхазии проходили Дни чеченской культуры.
С 13 по 17 марта в Абхазии проходили Дни чеченской культуры.
В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и препаратам, которые доставили из Китая.
В апреле абхазское общество всколыхнула новость о попытке срубить многовековую липу на исторической поляне в селе Лыхны. Вандалов вскоре задержали. А дерево удалось спасти благодаря экологам и препаратам, которые доставили из Китая.
В апреле в Абхазии отметили День адыгского флага. На набережной Сухума состоялись шествие с флагами и концерт.
В апреле в Абхазии отметили День адыгского флага. На набережной Сухума состоялись шествие с флагами и концерт.
1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоялись открытие скакового сезона и конноспортивных состязаний, приуроченных к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
1 мая в селе Кутол Очамчырского района состоялись открытие скакового сезона и конноспортивных состязаний, приуроченных к 30-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
9 мая в республике отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной в Сухуме прошел торжественный парад.
9 мая в республике отметили 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. На набережной в Сухуме прошел торжественный парад.
23 июля в Абхазии отметили День флага. На набережной Сухума прошли народные гуляния. Жители столицы традиционно нарядились в абхазскую национальную одежду.
23 июля в Абхазии отметили День флага. На набережной Сухума прошли народные гуляния. Жители столицы традиционно нарядились в абхазскую национальную одежду.
31 июля в Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось открытие I Международного музыкального фестиваля.
31 июля в Государственном концертном зале Пицундского храма состоялось открытие I Международного музыкального фестиваля.
В августе в Сухумском бассейне провели Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы.
В августе в Сухумском бассейне провели Детские соревнования по плаванию, приуроченные к 876-летию Москвы.
6 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера музыкального спектакля “Золотое руно” по поэме классика абхазской литературы Мушни Ласуриа.
6 сентября в Абхазском драмтеатре состоялась премьера музыкального спектакля “Золотое руно” по поэме классика абхазской литературы Мушни Ласуриа.
30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.
30 сентября в Абхазии отметили 30-летие Победы и Независимости Абхазии. На площади Свободы в Сухуме прошел военный праздничный парад.
Праздник отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось театрализованное представление.
Праздник отметили во всех районах Абхазии. В Сухуме состоялось театрализованное представление.
13 октября в Сухуме прошел футбольный шоу-матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны”. Команда из Абхазии выиграла со счетом 3:1 в серии пенальти.
13 октября в Сухуме прошел футбольный шоу-матч между командой российской Медиалиги ФК "10" и "Апсны”. Команда из Абхазии выиграла со счетом 3:1 в серии пенальти.
11 ноября вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" отметил свой 45-летний юбилей.
11 ноября вокально-инструментальный ансамбль "Гунда" отметил свой 45-летний юбилей.
12 ноября в селе Лыхны прошел ежегодный традиционный праздник урожая.
12 ноября в селе Лыхны прошел ежегодный традиционный праздник урожая.
В рамках празднования состоялись конноспортивные состязания, национальные игры и соревнования по стрельбе из лука.
В рамках празднования состоялись конноспортивные состязания, национальные игры и соревнования по стрельбе из лука.
22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал шоу “Apsny Star”.Финал музыкального проекта "Apsny Star"
22 декабря в Сухуме состоялся суперфинал шоу “Apsny Star”.Финал музыкального проекта "Apsny Star"
22 декабря в столице Абхазии открыли главную елку страны.
22 декабря в столице Абхазии открыли главную елку страны.