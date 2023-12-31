https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/itogi-goda-i-novye-proekty-apsny--star-podelilsya-planami-so-sputnik-1049693390.html

Итоги года и новые проекты: "Apsny- Star" поделился планами со Sputnik

Итоги года и новые проекты: "Apsny- Star" поделился планами со Sputnik

В гостях у радио Sputnik побывали продюсеры музыкального проекта "Apsny- Star" Анри Гумба и Роланд Бганба и одна из победительниц Виктория Лабия. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T19:40+0300

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В студии создатели и участница проекта рассказали о личных и профессиональных итогах 2023-го года, о том, как планируют встречать Новый год, поделились воспоминаниями лучшего празднования торжества и рассказали о готовящихся проектах в 2024 году.Один из них – музыкальный проект "Apsny- Star. Дети", который уже продуман, разработан и находится на стадии финансового согласования.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.

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