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Итоги года и новые проекты: "Apsny- Star" поделился планами со Sputnik
Итоги года и новые проекты: "Apsny- Star" поделился планами со Sputnik
В гостях у радио Sputnik побывали продюсеры музыкального проекта "Apsny- Star" Анри Гумба и Роланд Бганба и одна из победительниц Виктория Лабия. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T19:40+0300
2023-12-31T19:40+0300
2023-12-31T19:40+0300
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В студии создатели и участница проекта рассказали о личных и профессиональных итогах 2023-го года, о том, как планируют встречать Новый год, поделились воспоминаниями лучшего празднования торжества и рассказали о готовящихся проектах в 2024 году.Один из них – музыкальный проект "Apsny- Star. Дети", который уже продуман, разработан и находится на стадии финансового согласования.Подробнее смотрите в интервью Sputnik.
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видео, мультимедиа, абхазия, культура, видео
видео, мультимедиа, абхазия, культура, видео
Итоги года и новые проекты: "Apsny- Star" поделился планами со Sputnik
В гостях у радио Sputnik побывали продюсеры музыкального проекта "Apsny- Star" Анри Гумба и Роланд Бганба и одна из победительниц Виктория Лабия.
В студии создатели и участница проекта рассказали о личных и профессиональных итогах 2023-го года, о том, как планируют встречать Новый год, поделились воспоминаниями лучшего празднования торжества и рассказали о готовящихся проектах в 2024 году.
Один из них – музыкальный проект "Apsny- Star. Дети", который уже продуман, разработан и находится на стадии финансового согласования.
Подробнее смотрите в интервью Sputnik.