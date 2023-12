https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/nastroenie--prazdnik-novogodniy-pleylist-ot-sputnik-1049410171.html

Настроение – праздник: новогодний плейлист от Sputnik

Настроение – праздник: новогодний плейлист от Sputnik

До Нового года всего пару недель, а праздничного настроения так и не появилось? Sputnik предлагает подборку песен, под которые сразу захочется наряжать елку и... 31.12.2023, Sputnik Абхазия

Включайте новогодний плейлист, отбросьте все заботы, ведь ожидание праздника порой более волнительно, чем само торжество.SputnikОтечественный продуктНепременно, стоит начать создавать настроение с абхазских новогодних песен. Такая, к примеру, есть у Астамура Квициния "Ҽаанбзиала Ап,сынра". У Джими Шумения есть кавер на "Last Christmas" на абхазском языке.Абхазская новогодняя классика – это "Асы ауеит", Ҽааныбзиала, Уаридада от Ильды Кучуберия и Анатолия Алтейба, Ҽааныбзиала от Хиблы Мукба или Аҳамҭа от Саиды Габния.ФлешбекиДобавьте в свой плейлист что-то, что вернет вас назад в детство, когда до Нового года оставались считанные дни, письмо Деду Морозу уже давно было написано, а мама на кухне составляла список продуктов на стол.Включаешь телевизор, а там "Новогодняя" от Дискотеки Аварии. По федеральным каналам уже в сотый раз крутят голубые огоньки и Софию Ротару, поющую "Белую зиму", которая каждый год "началась внезапно".Нестареющие Чай Вдвоем и "Новогодний поцелуй" - классика российской новогодней романтики.Иностранные хитыКоролева новогодних чартов и хит-пародов Мэрайя Кэри уже стучит в вашу дверь и утверждает, что "All I want for Сhristmas is you".Обернись, там ребята из Wham! напоминают тебе, что в прошлом году отдали в подарок самое ценное – сердце, но ты его вернула аж на следующий день. Не совершай ошибок и извлекай уроки с песней "Last Christmas", которая, кстати, восьмая в списке лучших клипов мира.У вас за окном все еще +17С? Michael Buble все равно утвеждает, что "It`s beginning to look a lot like Christmas". Послушайте, а потом попробуйте поспорить. Он же советует вам расслабиться "Have Yourself a Merry Little Christmas".

