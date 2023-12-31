https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1049712130.html
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T23:57+0300
2023-12-31T23:57+0300
2024-01-01T00:03+0300
владимир путин
россия
новый год
видео
мультимедиа
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Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.
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владимир путин, россия, новый год, видео, мультимедиа, видео
владимир путин, россия, новый год, видео, мультимедиа, видео
Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена
23:57 31.12.2023 (обновлено: 00:03 01.01.2024)
Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.