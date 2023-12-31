https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/obraschenie-vladimira-putina-k-rossiyanam-pryamaya-translyatsiya-1049712130.html

Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена

Обращение Владимира Путина к россиянам: трансляция завершена

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T23:57+0300

2023-12-31T23:57+0300

2024-01-01T00:03+0300

владимир путин

россия

новый год

видео

мультимедиа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1f/1049712380_0:188:2975:1861_1920x0_80_0_0_ba15170d87bbf52b41e49396f4a4351c.jpg

Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир путин, россия, новый год, видео, мультимедиа, видео