https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/organizatory-i-finalistka-konkursa-apsny-star-o-glavnom-muzykalnom-sobytii-2023-goda-1049644057.html

Организаторы и финалистка конкурса "Apsny Star" о главном музыкальном событии 2023 года

Организаторы и финалистка конкурса "Apsny Star" о главном музыкальном событии 2023 года

Музыкальный продюсер Анри Гумба, продюсер проекта "Apsny Star" Роланд Бганба и одна из финалисток конкурса Виктория Лабия – гости новогоднего эфира радио... 31.12.2023, Sputnik Абхазия

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Организаторы и финалистка конкурса "Apsny Star" о главном музыкальном событии 2023 года Организаторы и финалистка конкурса "Apsny Star" о главном музыкальном событии 2023 года

Музыкальный продюсер Анри Гумба, продюсер проекта "Apsny Star" Роланд Бганба и одна из финалисток конкурса Виктория Лабия – гости новогоднего эфира радио Sputnik Абхазия.О том, каким заполнился 2023 год для организаторов "Apsny Star", какие проекты будут реализованы уже в 2024 году, как встречают Новый год артисты и любят ли они получать подарки, слушайте об этом в аудиофайле.

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