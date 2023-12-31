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Столичные итоги: чем запомнился 2023 год для Сухума

Столичные итоги: чем запомнился 2023 год для Сухума

В эфире радио Sputnik председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия рассказал об итогах 2023 года и планах на грядущий год. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

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Главная цель Сухумского городского собрания, как и администрации города, - благополучная жизнь жителей столицы, сказал Дмитрий Осия.“Мы ежедневно трудимся, чтобы жизнь в нашей столице была немного комфортнее, немного благополучнее. К сожалению, вопросов и проблем в столице много, и решить их за один или два года с возможностями нашего бюджета невозможно. Но мы плодотворно и поступательно работаем, чтобы таких вопросов ежегодно было все меньше и меньше."Я думаю, что за 2023 год была проведена неплохая работа в этом направлении”, - подчеркнул он.Подробнее о том, сколько средств поступило в бюджет Сухума за прошедшие 12 месяцев и на что они были потрачены, смотрите в нашем видео.

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