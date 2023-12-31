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В усиленном режиме: работа ведомств и организаций в новогодние праздники
В усиленном режиме: работа ведомств и организаций в новогодние праздники
Усиленный режим несения службы в ведомствах и предприятиях Абхазии подразумевает увеличение числа несущих службу сотрудников и техники по всей стране. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T14:20+0300
2023-12-31T14:20+0300
2023-12-31T15:34+0300
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СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Медучреждения, силовые и спасательные структуры, а также энергетики переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службах ведомств и организаций.В новогоднюю ночь в местах, где будут проводиться праздничные гуляния и концерты, будут дежурить пожарные службы и медики спасательного ведомства.Как уточнили в пресс-службе МЧС, под усиленным режимом несения службы подразумевается увеличение числа сотрудников в дни дежурств. В случае со спасательным ведомством, количество дежурных увеличат минимум в два раза.Как уточнили в пресс-службе Минздрава, центральные районные больницы Абхазии, а также Республиканская больница и другие медучреждения готовы к работе в новогодние дни.Также уточняется, что утверждены графики работы медицинских организации, в поликлиниках будут вести прием дежурные врачи, работа неотложной помощи будет осуществляться без выходных.Все службы "Черноморэнерго" также усилят путем увеличения количества сотрудников и техники в праздничный период, отметили в пресс-службе предприятия."В принципе, энергосеть будет функционировать в штатном режиме, но с определенным усилением на местах. Мы итак работаем 24 часа в сутки, но в эти праздники у нас будут подготовлены дополнительные бригады, техника, диспетчеры в районах и центральном офисе", - уточнили в "Черноморэнерго".Согласно приказу министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут, личный состав центрального аппарата МВД, линейного управления ВД на транспорте МВД, управления Госавтоинспекции, городских управлений и районных отделов внутренних дел с 30 декабря 2023 года по 12 января 2024 года включительно переведен на усиленный режим несения службы.Патрулирование подведомственных территорий осуществляется в соответствии с разработанным графиком несения службы, назначены ответственные от руководства МВД РА.
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абхазия, новый год, общество, мчс абхазии, мвд абхазии, больницы
абхазия, новый год, общество, мчс абхазии, мвд абхазии, больницы
В усиленном режиме: работа ведомств и организаций в новогодние праздники
14:20 31.12.2023 (обновлено: 15:34 31.12.2023)
Усиленный режим несения службы в ведомствах и предприятиях Абхазии подразумевает увеличение числа несущих службу сотрудников и техники по всей стране.
СУХУМ, 31 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Медучреждения, силовые и спасательные структуры, а также энергетики переведены на усиленный режим работы в новогодние праздники. Об этом сообщили Sputnik в пресс-службах ведомств и организаций.
"Все подразделения МЧС Абхазии в новогодние, рождественские праздники и на Старый Новый год переведены на усиленный режим работы. К тому же, на постоянной основе до конца этого года мы вместе с Госстандартом проверяем объекты продажи пиротехники на предмет их соответствия требованиям и правил продажи подобных изделий. Эта работа проводится во всех городах и районах страны", - отметили в пресс-службе МЧС Абхазии.
В новогоднюю ночь в местах, где будут проводиться праздничные гуляния и концерты, будут дежурить пожарные службы и медики спасательного ведомства.
Как уточнили в пресс-службе МЧС, под усиленным режимом несения службы подразумевается увеличение числа сотрудников в дни дежурств. В случае со спасательным ведомством, количество дежурных увеличат минимум в два раза.
Как уточнили в пресс-службе Минздрава, центральные районные больницы Абхазии, а также Республиканская больница и другие медучреждения готовы к работе в новогодние дни.
"Стационары и служба скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме. Все медучреждения укомплектованы необходимым оборудованием и штатом, а также обеспечены медикаментами и расходными материалами", - отметили в ведомстве.
Также уточняется, что утверждены графики работы медицинских организации, в поликлиниках будут вести прием дежурные врачи, работа неотложной помощи будет осуществляться без выходных.
Все службы "Черноморэнерго" также усилят путем увеличения количества сотрудников и техники в праздничный период, отметили в пресс-службе предприятия.
"В принципе, энергосеть будет функционировать в штатном режиме, но с определенным усилением на местах. Мы итак работаем 24 часа в сутки, но в эти праздники у нас будут подготовлены дополнительные бригады, техника, диспетчеры в районах и центральном офисе", - уточнили в "Черноморэнерго".
Согласно приказу министра внутренних дел Абхазии Роберта Киут, личный состав центрального аппарата МВД, линейного управления ВД на транспорте МВД, управления Госавтоинспекции, городских управлений и районных отделов внутренних дел с 30 декабря 2023 года по 12 января 2024 года включительно переведен на усиленный режим несения службы.
Патрулирование подведомственных территорий осуществляется в соответствии с разработанным графиком несения службы, назначены ответственные от руководства МВД РА.