https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/1049715986.html

Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира

Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира

В мире наступил 2024 год. Во всех странах люди запускают фейерверки, пьют шампанское и с радостью провожают ушедший год, веря, что новый будет лучше. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

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Традиции празднования Нового года различаются в зависимости от региона, страны и даже народа. Но общим остается одно – море огней и улыбки на лицах людей. Каждый верит, что с боем курантов все их проблемы "обнулятся", что новый год принесет только радостные события и новые удивительные открытия.

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