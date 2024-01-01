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Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира
Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира
В мире наступил 2024 год. Во всех странах люди запускают фейерверки, пьют шампанское и с радостью провожают ушедший год, веря, что новый будет лучше. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
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Традиции празднования Нового года различаются в зависимости от региона, страны и даже народа. Но общим остается одно – море огней и улыбки на лицах людей. Каждый верит, что с боем курантов все их проблемы "обнулятся", что новый год принесет только радостные события и новые удивительные открытия.
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Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира 20:03 01.01.2024 (обновлено: 22:00 01.01.2024)
В мире наступил 2024 год. Во всех странах люди запускают фейерверки, пьют шампанское и с радостью провожают ушедший год, веря, что новый будет лучше.
Традиции празднования Нового года различаются в зависимости от региона, страны и даже народа. Но общим остается одно – море огней и улыбки на лицах людей. Каждый верит, что с боем курантов все их проблемы "обнулятся", что новый год принесет только радостные события и новые удивительные открытия.
© AFP 2023 / Izhar Khan
Фейерверки во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.
Фейерверки во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанк Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске.
Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске.
© AFP 2023 / Ryan Lim
Фейерверк над знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, в Дубае.
Фейерверк над знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, в Дубае.
© Sputnik / Марианна Кубрава
Новогодние огни зажглись на главной елке столицы Абхазии.
Новогодние огни зажглись на главной елке столицы Абхазии.
© AP Photo /Ng Han Guan
Празднующие встречают Новый год в Пекине, Китай.
Празднующие встречают Новый год в Пекине, Китай.
© AFP 2023 / Narinder Nanu
Девушки позируют с раскрашенными лицами по случаю празднования Нового года в Амритсаре, Индия.
Девушки позируют с раскрашенными лицами по случаю празднования Нового года в Амритсаре, Индия.
© AFP 2023 / Tercio Teixeira
Люди наблюдают за традиционным новогодним фейерверком с воды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Люди наблюдают за традиционным новогодним фейерверком с воды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© AP Photo /Eugene Hoshiko
Люди бьют в гигантский колокол, чтобы отпраздновать Новый год в буддийском храме Зоджодзи, через несколько минут после полуночи в Токио, Япония.
Люди бьют в гигантский колокол, чтобы отпраздновать Новый год в буддийском храме Зоджодзи, через несколько минут после полуночи в Токио, Япония.
© AP Photo /Yuki Iwamura
Падающие конфетти во время празднования Нового года на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.
Падающие конфетти во время празднования Нового года на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.
© AFP 2023 / Kim Won Jin
Молодежь и студенты принимают участие в торжествах по случаю встречи нового года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР.
Молодежь и студенты принимают участие в торжествах по случаю встречи нового года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР.
© AP Photo /Aurelien Morissard
Мужчина взбирается на столб во время празднования Нового года в Париже, Франция.
Мужчина взбирается на столб во время празднования Нового года в Париже, Франция.
© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy
Пара выпускает фонарь во время празднования Нового года на пляже в Сиануквиле, Камбоджа.
Пара выпускает фонарь во время празднования Нового года на пляже в Сиануквиле, Камбоджа.