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Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира
Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира
В мире наступил 2024 год. Во всех странах люди запускают фейерверки, пьют шампанское и с радостью провожают ушедший год, веря, что новый будет лучше. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
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Традиции празднования Нового года различаются в зависимости от региона, страны и даже народа. Но общим остается одно – море огней и улыбки на лицах людей. Каждый верит, что с боем курантов все их проблемы "обнулятся", что новый год принесет только радостные события и новые удивительные открытия.
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фото, фото , мультимедиа
фото, фото , мультимедиа

Яркое начало: празднование Нового года в разных странах мира

20:03 01.01.2024 (обновлено: 22:00 01.01.2024)
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В мире наступил 2024 год. Во всех странах люди запускают фейерверки, пьют шампанское и с радостью провожают ушедший год, веря, что новый будет лучше.
Традиции празднования Нового года различаются в зависимости от региона, страны и даже народа. Но общим остается одно – море огней и улыбки на лицах людей. Каждый верит, что с боем курантов все их проблемы "обнулятся", что новый год принесет только радостные события и новые удивительные открытия.
© AFP 2023 / Izhar Khan

Фейерверки во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.

Фейерверки во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия. - Sputnik Абхазия
1/12
© AFP 2023 / Izhar Khan

Фейерверки во время празднования Нового года в Сиднее, Австралия.

© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкПразднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске.
Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске, Россия - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
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Перейти в фотобанк
Празднование Нового года на площади Ленина в Новосибирске.
© AFP 2023 / Ryan Lim

Фейерверк над знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, в Дубае.

Фейерверк над знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, в Дубае. - Sputnik Абхазия
3/12
© AFP 2023 / Ryan Lim

Фейерверк над знаменитым небоскребом Бурдж-Халифа, самым высоким зданием в мире, в Дубае.

© Sputnik / Марианна Кубрава

Новогодние огни зажглись на главной елке столицы Абхазии.

Новогодние огни зажглись на главной елке столицы Абхазии. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Марианна Кубрава

Новогодние огни зажглись на главной елке столицы Абхазии.

© AP Photo /Ng Han Guan

Празднующие встречают Новый год в Пекине, Китай.

Празднующие встречают Новый год в Пекине, Китай. - Sputnik Абхазия
5/12
© AP Photo /Ng Han Guan

Празднующие встречают Новый год в Пекине, Китай.

© AFP 2023 / Narinder Nanu

Девушки позируют с раскрашенными лицами по случаю празднования Нового года в Амритсаре, Индия.

Девушки позируют с раскрашенными лицами по случаю празднования Нового года в Амритсаре, Индия. - Sputnik Абхазия
6/12
© AFP 2023 / Narinder Nanu

Девушки позируют с раскрашенными лицами по случаю празднования Нового года в Амритсаре, Индия.

© AFP 2023 / Tercio Teixeira

Люди наблюдают за традиционным новогодним фейерверком с воды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Люди наблюдают за традиционным новогодним фейерверком с воды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия. - Sputnik Абхазия
7/12
© AFP 2023 / Tercio Teixeira

Люди наблюдают за традиционным новогодним фейерверком с воды на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия.

© AP Photo /Eugene Hoshiko

Люди бьют в гигантский колокол, чтобы отпраздновать Новый год в буддийском храме Зоджодзи, через несколько минут после полуночи в Токио, Япония.

Люди бьют в гигантский колокол, чтобы отпраздновать Новый год в буддийском храме Зоджодзи, через несколько минут после полуночи в Токио, Япония. - Sputnik Абхазия
8/12
© AP Photo /Eugene Hoshiko

Люди бьют в гигантский колокол, чтобы отпраздновать Новый год в буддийском храме Зоджодзи, через несколько минут после полуночи в Токио, Япония.

© AP Photo /Yuki Iwamura

Падающие конфетти во время празднования Нового года на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.

Падающие конфетти во время празднования Нового года на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США. - Sputnik Абхазия
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© AP Photo /Yuki Iwamura

Падающие конфетти во время празднования Нового года на Таймс-сквер, Нью-Йорк, США.

© AFP 2023 / Kim Won Jin

Молодежь и студенты принимают участие в торжествах по случаю встречи нового года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР.

Молодежь и студенты принимают участие в торжествах по случаю встречи нового года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР. - Sputnik Абхазия
10/12
© AFP 2023 / Kim Won Jin

Молодежь и студенты принимают участие в торжествах по случаю встречи нового года на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, КНДР.

© AP Photo /Aurelien Morissard

Мужчина взбирается на столб во время празднования Нового года в Париже, Франция.

Мужчина взбирается на столб во время празднования Нового года в Париже, Франция. - Sputnik Абхазия
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© AP Photo /Aurelien Morissard

Мужчина взбирается на столб во время празднования Нового года в Париже, Франция.

© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

Пара выпускает фонарь во время празднования Нового года на пляже в Сиануквиле, Камбоджа.

Пара выпускает фонарь во время празднования Нового года на пляже в Сиануквиле, Камбоджа. - Sputnik Абхазия
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© AFP 2023 / Tang Chhin Sothy

Пара выпускает фонарь во время празднования Нового года на пляже в Сиануквиле, Камбоджа.

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