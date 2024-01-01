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Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T00:15+0300
2024-01-01T00:15+0300
2024-01-01T00:15+0300
в абхазии
аслан бжания
абхазия
общество
новый год
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом.Он напомнил, что 2023 год был ознаменован двумя важными датами - 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летие со Дня международного признания нашей независимости и суверенитета.Президент подчеркнул, что несмотря на сложности, народ Абхазии продолжает строить свое государство, восстанавливать инфраструктуру, обучать детей, развивать село и бизнес, лечить больных, помогать пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, всячески улучшать свою жизнь.Аслан Бжания пожелал соотечественникам крепкого здоровья и исполнения всех желаний, всем семьям - сплоченности, дружбы, благополучия.
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аслан бжания, абхазия, общество, новый год
аслан бжания, абхазия, общество, новый год
Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Президент Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом.
Он напомнил, что 2023 год был ознаменован двумя важными датами - 30-летие со Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 15-летие со Дня международного признания нашей независимости и суверенитета.
Президент подчеркнул, что несмотря на сложности, народ Абхазии продолжает строить свое государство, восстанавливать инфраструктуру, обучать детей, развивать село и бизнес, лечить больных, помогать пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, всячески улучшать свою жизнь.
"Мы взрослеем, как государство, и, несмотря на возникающие порой разногласия, я верю в силу и дух нашего народа. В сложные для страны времена мы объединялись, что приводило нас к Победе. Я убежден, что мы будем и впредь совместно улучшать и выстраивать наш общий дом – Республику Абхазия", - отметил глава государства.
Аслан Бжания пожелал соотечественникам крепкого здоровья и исполнения всех желаний, всем семьям - сплоченности, дружбы, благополучия.