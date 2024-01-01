Аслан Бжания поздравил народ Абхазии с Новым годом

"Мы взрослеем, как государство, и, несмотря на возникающие порой разногласия, я верю в силу и дух нашего народа. В сложные для страны времена мы объединялись, что приводило нас к Победе. Я убежден, что мы будем и впредь совместно улучшать и выстраивать наш общий дом – Республику Абхазия", - отметил глава государства.