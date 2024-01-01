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https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/godovoy-plan-po-tamozhennym-nachisleniyam-v-abkhazii-byl-perevypolnen-na-29-1049721326.html
Годовой план по таможенным начислениям в Абхазии перевыполнен на 29%
Годовой план по таможенным начислениям в Абхазии перевыполнен на 29%
С января по декабрь 2023 года в бюджет Абхазии поступило 3,6 миллиарда рублей таможенных платежей. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. План по начислению таможенных платежей за 2023 год был перевыполнен на 29%, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Уточняется, что за аналогичный период 2022 года было собрано 2,9 миллиарда рублей – на 748 миллионов меньше.
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Годовой план по таможенным начислениям в Абхазии перевыполнен на 29%

21:11 01.01.2024 (обновлено: 21:52 01.01.2024)
© Sputnik / Акоп КущянМелочи
Мелочи - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2024
© Sputnik / Акоп Кущян
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С января по декабрь 2023 года в бюджет Абхазии поступило 3,6 миллиарда рублей таможенных платежей.
СУХУМ, 1 янв – Sputnik. План по начислению таможенных платежей за 2023 год был перевыполнен на 29%, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии.

По предварительным данным, в бюджет республики поступило более 3,67 миллиарда рублей – на 826 миллионов больше запланированного.

Уточняется, что за аналогичный период 2022 года было собрано 2,9 миллиарда рублей – на 748 миллионов меньше.
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