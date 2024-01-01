https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/godovoy-plan-po-tamozhennym-nachisleniyam-v-abkhazii-byl-perevypolnen-na-29-1049721326.html

Годовой план по таможенным начислениям в Абхазии перевыполнен на 29%

Годовой план по таможенным начислениям в Абхазии перевыполнен на 29%

С января по декабрь 2023 года в бюджет Абхазии поступило 3,6 миллиарда рублей таможенных платежей. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T21:11+0300

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. План по начислению таможенных платежей за 2023 год был перевыполнен на 29%, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета Абхазии. Уточняется, что за аналогичный период 2022 года было собрано 2,9 миллиарда рублей – на 748 миллионов меньше.

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