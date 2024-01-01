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МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла без происшествий

МЧС: новогодняя ночь в Абхазии прошла без происшествий

В новогоднюю ночь в местах массовых гуляний дежурили пожарные службы и медики спасательного ведомства, число дежурных сотрудников было увеличено вдвое. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Ночь с 31 декабря на 1 января в Абхазии прошла без происшествий, сообщили Sputnik в Министерстве по чрезвычайным ситуациям республики."Ночь прошла спокойно без каких-либо серьезных происшествий", - рассказали корреспонденту Sputnik в ведомстве.Пресс-служба МЧС Абхазии напомнила, что все подразделения в республике работают в усиленном режиме работы до конца праздников.

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