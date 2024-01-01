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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/pervoy-v-sukhume-rodilas-devochka-1049715369.html
Первой в Сухуме родилась девочка
Первой в Сухуме родилась девочка
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. Заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе сегодня вручит сертификат на сто тысяч рублей.
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абхазия, новости, сухум
абхазия, новости, сухум

Первой в Сухуме родилась девочка

12:11 01.01.2024
© Sputnik / Леон Адлейба Младенец
Младенец - Sputnik Абхазия, 1920, 01.01.2024
© Sputnik / Леон Адлейба
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума.
Ребенок появился на свет в новогоднюю ночь примерно в 3:00.
Заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе сегодня вручит сертификат на сто тысяч рублей.
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