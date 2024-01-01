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Первой в Сухуме родилась девочка
Первой в Сухуме родилась девочка
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T12:11+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. Заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе сегодня вручит сертификат на сто тысяч рублей.
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Первой в Сухуме родилась девочка
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума.
Ребенок появился на свет в новогоднюю ночь примерно в 3:00.
Заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе сегодня вручит сертификат на сто тысяч рублей.