https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/pervoy-v-sukhume-rodilas-devochka-1049715369.html

Первой в Сухуме родилась девочка

Первой в Сухуме родилась девочка

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T12:11+0300

2024-01-01T12:11+0300

2024-01-01T12:11+0300

в абхазии

абхазия

новости

сухум

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/03/1037014810_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_c2103e57271189ba90f9ed2601f4bbbf.jpg

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Первым человеком, родившимся в столице Абхазии, стала девочка по фамилии Адлейба, рассказали Sputnik в администрации Сухума. Заместитель главы администрации столицы Автандил Сурманидзе сегодня вручит сертификат на сто тысяч рублей.

абхазия

сухум

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, сухум