https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/putin-ukraina---ne-vrag-rossii-1049719504.html
Путин: Украина - не враг России
Путин: Украина - не враг России
В первый день 2024 года президент России посетил военнослужащих в военном госпитале имени Вишневского. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T16:20+0300
2024-01-01T16:20+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Украина - не враг России, враг - тот, кто хочет добиться стратегического поражения страны на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими. "Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал он.Путин добавил, что, поддерживая киевский режим, западные страны создали этот конфликт, пытаясь решить руками украинцев собственную задачу - борьбу с Россией. При этом, отметил президент, уже сейчас в западные политики начинают менять риторику, говоря о том, что стоит прекратить противостояние и вернуться к переговорам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html
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новости, россия, владимир путин
новости, россия, владимир путин
Путин: Украина - не враг России
В первый день 2024 года президент России посетил военнослужащих в военном госпитале имени Вишневского.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. Украина - не враг России, враг - тот, кто хочет добиться стратегического поражения страны на поле боя, заявил президент Владимир Путин на встрече с военнослужащими.
Путин подчеркнул, что для западных элит существование России в ее нынешних границах неприемлемо.
"Это на протяжении веков так было, к сожалению, и сейчас продолжается. Сама Украина для нас не враг. А вот те, кто хотят уничтожить российскую государственность, те, кто хотят добиться, как они говорят, стратегического поражения России на поле боя, а это в основном на Западе, да и то, там разные люди есть на Западе, есть люди, которые нам симпатизируют, которые с нами душевно. Но есть так называемые элиты, для которых существование России, во всяком случае в ее сегодняшнем качестве и ее сегодняшних размерах, как они думают, неприемлемо", - сказал он.
Путин добавил, что, поддерживая киевский режим, западные страны создали этот конфликт, пытаясь решить руками украинцев собственную задачу - борьбу с Россией. При этом, отметил президент, уже сейчас в западные политики начинают менять риторику, говоря о том, что стоит прекратить противостояние и вернуться к переговорам.