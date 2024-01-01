https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1049711215.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый... 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T00:02+0300
2024-01-01T00:02+0300
2024-01-01T00:03+0300
владимир путин
россия
новый год
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. Президент России заявил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие страны.Путин подчеркнул, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.
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владимир путин, россия, новый год
владимир путин, россия, новый год
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
00:02 01.01.2024 (обновлено: 00:03 01.01.2024)
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый год.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением.
Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.
"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.
Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством.
Президент России заявил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие страны.
Путин подчеркнул, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.