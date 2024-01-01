https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/putin-vystupil-s-novogodnim-obrascheniem-k-rossiyanam-1049711215.html

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам

Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут. Первыми его увидели жители Камчатки, которые уже встретили Новый... 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T00:02+0300

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владимир путин

россия

новый год

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное же, что объединяло и объединяет россиян, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.Путин обратился также к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. Президент России заявил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие страны.Путин подчеркнул, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго.

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владимир путин, россия, новый год