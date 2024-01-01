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Серия мощных землетрясений обрушилась на Японию
Серия мощных землетрясений обрушилась на Японию
Магнитуда толчков составила от 4,3 до 7,6, объявлена угроза цунами. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T13:41+0300
2024-01-01T13:41+0300
2024-01-01T13:41+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik. За два часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные метеоагентства.Кроме того, угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, а также в районе префектуры Исикава. Ожидаемая высота волны может составлять до пяти метров.В результате стихийного бедствия без света остались почти 35 тысяч домов, разрушены здания и дороги, приостановлено движение скоростных поездов, в городе Вадзима возник крупный пожар.Угроза цунами объявлена в самых восточных регионах России - на Сахалине и в Приморском крае. МЧС России сообщает, что высота волны не будет превышать 60 сантиметров, эвакуация населения не проводится. "Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении ведомства.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире
Серия мощных землетрясений обрушилась на Японию
Магнитуда толчков составила от 4,3 до 7,6, объявлена угроза цунами.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik. За два часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные метеоагентства.
Первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы на западе страны в 16:06 (в 10:06 по московскому времени - прим.ред.). За ними последовали другие, их магнитуда составляла от о 4,3 до 7,6.
Кроме того, угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, а также в районе префектуры Исикава. Ожидаемая высота волны может составлять до пяти метров.
В результате стихийного бедствия без света остались почти 35 тысяч домов, разрушены здания и дороги, приостановлено движение скоростных поездов, в городе Вадзима возник крупный пожар.
Угроза цунами объявлена в самых восточных регионах России - на Сахалине и в Приморском крае. МЧС России сообщает, что высота волны не будет превышать 60 сантиметров, эвакуация населения не проводится.
"Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении ведомства.