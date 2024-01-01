https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-obrushilas-na-yaponiyu-1049718577.html

Серия мощных землетрясений обрушилась на Японию

Серия мощных землетрясений обрушилась на Японию

Магнитуда толчков составила от 4,3 до 7,6, объявлена угроза цунами. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T13:41+0300

2024-01-01T13:41+0300

2024-01-01T13:41+0300

новости

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/01/1049715629_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9318b8ae539eb66d7e44417155bd5892.jpg

СУХУМ, 1 янв - Sputnik. За два часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные метеоагентства.Кроме того, угроза цунами была объявлена на всем западном побережье страны с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, а также в районе префектуры Исикава. Ожидаемая высота волны может составлять до пяти метров.В результате стихийного бедствия без света остались почти 35 тысяч домов, разрушены здания и дороги, приостановлено движение скоростных поездов, в городе Вадзима возник крупный пожар.Угроза цунами объявлена в самых восточных регионах России - на Сахалине и в Приморском крае. МЧС России сообщает, что высота волны не будет превышать 60 сантиметров, эвакуация населения не проводится. "Данная высота волны угрозы для жизнедеятельности населения не представляет", - подчеркивается в сообщении ведомства.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, в мире