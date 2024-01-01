https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/uspekhi-plany-idei-kakim-byl-2023-god-dlya-rusdrama-1049682394.html
Успехи, планы, идеи: каким был 2023 год для РУСДРАМа
Успехи, планы, идеи: каким был 2023 год для РУСДРАМа
Генеральный директор Русского государственного драматического театра Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik подвел творческие итоги 2023 года и рассказал о... 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T19:38+0300
2024-01-01T19:38+0300
2024-01-01T19:38+0300
русдрам
в абхазии
видео
мультимедиа
театр
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/01/1049720427_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41158ad3fa1997d5a018a0eb5bd296a3.jpg
В 2023 году в РУСДРАМе сыграли 270 спектаклей, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.Он отметил, что спектакли в театре показывали практически каждый день, к тому же, увеличилось число сотрудников, появились реквизиторы, костюмеры, операторы по свету, помощники режиссера, звуковики.В 2023 году зрителям было показано восемь премьер. Все они, по словам Хинтба, пользуются зрительским спросом.Уже в январе 2024 года начнутся репетиции постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссером станет уже знакомый абхазскому зрителю Антон Корнилов, который ставил в РУСДРАМе "Рассказ мула старого Хабуга".К 95-летию писателя Фазиля Искандера в РУСДРАМе поставят спектакль "Пастух Махаз". Премьера в постановке Олеси Невмержицкой выйдет в свет в мае. Ранее отрывок из этого материала одержал победу в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/01/1049720427_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9601d0fb61dc56b6076e1d0069f35026.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
русдрам, видео, мультимедиа, театр, культура, видео
русдрам, видео, мультимедиа, театр, культура, видео
Успехи, планы, идеи: каким был 2023 год для РУСДРАМа
Генеральный директор Русского государственного драматического театра Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik подвел творческие итоги 2023 года и рассказал о планах на 2024-й.
В 2023 году в РУСДРАМе сыграли 270 спектаклей, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.
Он отметил, что спектакли в театре показывали практически каждый день, к тому же, увеличилось число сотрудников, появились реквизиторы, костюмеры, операторы по свету, помощники режиссера, звуковики.
В 2023 году зрителям было показано восемь премьер. Все они, по словам Хинтба, пользуются зрительским спросом.
Уже в январе 2024 года начнутся репетиции постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссером станет уже знакомый абхазскому зрителю Антон Корнилов, который ставил в РУСДРАМе "Рассказ мула старого Хабуга".
К 95-летию писателя Фазиля Искандера в РУСДРАМе поставят спектакль "Пастух Махаз". Премьера в постановке Олеси Невмержицкой выйдет в свет в мае. Ранее отрывок из этого материала одержал победу в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе.