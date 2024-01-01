https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/uspekhi-plany-idei-kakim-byl-2023-god-dlya-rusdrama-1049682394.html

Успехи, планы, идеи: каким был 2023 год для РУСДРАМа

Успехи, планы, идеи: каким был 2023 год для РУСДРАМа

Генеральный директор Русского государственного драматического театра Ираклий Хинтба в интервью радио Sputnik подвел творческие итоги 2023 года и рассказал о... 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T19:38+0300

2024-01-01T19:38+0300

2024-01-01T19:38+0300

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В 2023 году в РУСДРАМе сыграли 270 спектаклей, рассказал в интервью радио Sputnik генеральный директор театра Ираклий Хинтба.Он отметил, что спектакли в театре показывали практически каждый день, к тому же, увеличилось число сотрудников, появились реквизиторы, костюмеры, операторы по свету, помощники режиссера, звуковики.В 2023 году зрителям было показано восемь премьер. Все они, по словам Хинтба, пользуются зрительским спросом.Уже в январе 2024 года начнутся репетиции постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Виндзорские насмешницы". Режиссером станет уже знакомый абхазскому зрителю Антон Корнилов, который ставил в РУСДРАМе "Рассказ мула старого Хабуга".К 95-летию писателя Фазиля Искандера в РУСДРАМе поставят спектакль "Пастух Махаз". Премьера в постановке Олеси Невмержицкой выйдет в свет в мае. Ранее отрывок из этого материала одержал победу в рамках режиссерской лаборатории в РУСДРАМе.

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