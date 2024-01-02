https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/administratsiya-prezidenta-oprovergla-informatsiyu-o-spiskakh-na-lishenie-grazhdanstva-rossii-1049727285.html

Администрация президента опровергла информацию о списках на лишение гражданства России

Администрация президента опровергла информацию о списках на лишение гражданства России

В социальных медиа на днях появилась информация о том, что Администрация президента подготовила списки активистов некоммерческих организаций для передачи их в... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T15:50+0300

2024-01-02T15:50+0300

2024-01-02T16:21+0300

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Администрация президента Абхазии опровергла информацию, которую распространили в соцсетях о якобы передаче списков активистов некоммерческих организаций для лишения их гражданства России. Отмечается, что на некоторых оппозиционных интернет ресурсах участилась практика распространения заведомо ложной информации, которая направлена на дестабилизацию обстановки в стране.Администрация призвала всех граждан соблюдать бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять недостоверные сведения, подчеркнув важность "соблюдать этические нормы и относиться с уважением к правам и репутации других людей".

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