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Администрация президента опровергла информацию о списках на лишение гражданства России
Администрация президента опровергла информацию о списках на лишение гражданства России
В социальных медиа на днях появилась информация о том, что Администрация президента подготовила списки активистов некоммерческих организаций для передачи их в... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T15:50+0300
2024-01-02T15:50+0300
2024-01-02T16:21+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Администрация президента Абхазии опровергла информацию, которую распространили в соцсетях о якобы передаче списков активистов некоммерческих организаций для лишения их гражданства России. Отмечается, что на некоторых оппозиционных интернет ресурсах участилась практика распространения заведомо ложной информации, которая направлена на дестабилизацию обстановки в стране.Администрация призвала всех граждан соблюдать бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять недостоверные сведения, подчеркнув важность "соблюдать этические нормы и относиться с уважением к правам и репутации других людей".
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абхазия, политика, общество
абхазия, политика, общество
Администрация президента опровергла информацию о списках на лишение гражданства России
15:50 02.01.2024 (обновлено: 16:21 02.01.2024)
В социальных медиа на днях появилась информация о том, что Администрация президента подготовила списки активистов некоммерческих организаций для передачи их в Москву, чтобы лишить их гражданства России.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik.
Администрация президента Абхазии опровергла
информацию, которую распространили в соцсетях о якобы передаче списков активистов некоммерческих организаций для лишения их гражданства России.
"Руководство Республики Абхазия всегда придерживается принципов защиты прав граждан и соблюдения закрепленных в Конституции законодательных норм, включающих поддержку свободы и развития некоммерческих организаций", - говорится в заявлении.
Отмечается, что на некоторых оппозиционных интернет ресурсах участилась практика распространения заведомо ложной информации, которая направлена на дестабилизацию обстановки в стране.
Администрация призвала всех граждан соблюдать бдительность и проверять информацию, прежде чем распространять недостоверные сведения, подчеркнув важность "соблюдать этические нормы и относиться с уважением к правам и репутации других людей".