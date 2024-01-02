https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/chislo-zhertv-zemletryaseniya-v-yaponii-vyroslo-do-30-1049724054.html

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 30

Ранее сообщалось о 24 погибших. Число пострадавших исчисляется десятками. 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T10:25+0300

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землетрясение

япония

в мире

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Число жертв серии землетрясений в японской префектуре Исикава выросло до 30, передает телеканал NHK со ссылкой на местные власти.Больше всего жертв в городе Вадзима — 15 человек. Люди могут находиться под завалами обрушившихся зданий.Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии в первый день нового года. Им присвоили название "Землетрясение на полуострове Ното". В общей сложности за два часа в префектурах Исикава и Ниигата зарегистрировали около 30 землетрясений, магнитуда самого мощного составила 7,6.

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