https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/khintba-teatralnyy-sezon-2023-goda-dlya-rusdrama-stal-odnim-iz-samykh-prekrasnykh---1049668915.html

Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных

Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных

Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы театра в 2023 году и рассказал о готовящихся премьерах в 2024-м... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T19:25+0300

2024-01-02T19:25+0300

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Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных

Хинтба назвал театральный сезон 2023 года одним из самых прекрасных для РУСДРАМа. "Нам практически удалось сделать все, к чему мы стремились. Мы сыграли 270 спектаклей, практически каждый день мы играли. Еще два-три года назад это казалось недостижимым и невозможны. И, конечно, по количеству премьер, по количеству прекрасных событий, гастролей, участия в фестивалях год был насыщенным. Самое главное, мы смогли найти людей в коллектив театра", – рассказал Хинтба. Слушайте подкаст.

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