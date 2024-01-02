https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/khintba-teatralnyy-sezon-2023-goda-dlya-rusdrama-stal-odnim-iz-samykh-prekrasnykh---1049668915.html
Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных
Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы театра в 2023 году и рассказал о готовящихся премьерах в 2024-м... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T19:25+0300
2024-01-02T19:25+0300
2024-01-02T19:25+0300
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Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных
Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных
Хинтба назвал театральный сезон 2023 года одним из самых прекрасных для РУСДРАМа. "Нам практически удалось сделать все, к чему мы стремились. Мы сыграли 270 спектаклей, практически каждый день мы играли. Еще два-три года назад это казалось недостижимым и невозможны. И, конечно, по количеству премьер, по количеству прекрасных событий, гастролей, участия в фестивалях год был насыщенным. Самое главное, мы смогли найти людей в коллектив театра", – рассказал Хинтба. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, русдрам, спектакли, театр, искусство, аудио
подкасты, абхазия, русдрам, спектакли, театр, искусство, аудио
Хинтба: театральный сезон 2023 года для РУСДРАМа стал одним из самых прекрасных
Генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба в эфире радио Sputnik Абхазия подвел итоги работы театра в 2023 году и рассказал о готовящихся премьерах в 2024-м, а также о том, как готовят молодые кадры.
Хинтба назвал театральный сезон 2023 года одним из самых прекрасных для РУСДРАМа.
"Нам практически удалось сделать все, к чему мы стремились. Мы сыграли 270 спектаклей, практически каждый день мы играли. Еще два-три года назад это казалось недостижимым и невозможны. И, конечно, по количеству премьер, по количеству прекрасных событий, гастролей, участия в фестивалях год был насыщенным. Самое главное, мы смогли найти людей в коллектив театра", – рассказал Хинтба.