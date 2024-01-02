https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/lichnyy-sostav-uvd-sukhuma-kruglosutochno-obespechivaet-pravoporyadok-v-novogodnie-prazdniki-1049725385.html

Личный состав УВД Сухума круглосуточно обеспечивает правопорядок в новогодние праздники

Личный состав УВД Сухума круглосуточно обеспечивает правопорядок в новогодние праздники

Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел совещание в Управлении внутренних дел по Сухуму. 02.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Личный состав Управления внутренних дел по Сухуму традиционно в круглосуточном режиме обеспечивает правопорядок.На Площади Свободы ежедневно обеспечивают правопорядок 68 сотрудников, добавил Хагуш. Роберт Киут подчеркнул, что основная нагрузка всегда приходится на столицу, но новогоднюю ночь удалось провести без эксцессов. На подконтрольной УВД Сухума территории проживает более 60 тысяч граждан, добавил министр.

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