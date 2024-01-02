https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/lichnyy-sostav-uvd-sukhuma-kruglosutochno-obespechivaet-pravoporyadok-v-novogodnie-prazdniki-1049725385.html
Личный состав УВД Сухума круглосуточно обеспечивает правопорядок в новогодние праздники
Личный состав УВД Сухума круглосуточно обеспечивает правопорядок в новогодние праздники
Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел совещание в Управлении внутренних дел по Сухуму. 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T12:45+0300
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Личный состав Управления внутренних дел по Сухуму традиционно в круглосуточном режиме обеспечивает правопорядок.На Площади Свободы ежедневно обеспечивают правопорядок 68 сотрудников, добавил Хагуш. Роберт Киут подчеркнул, что основная нагрузка всегда приходится на столицу, но новогоднюю ночь удалось провести без эксцессов. На подконтрольной УВД Сухума территории проживает более 60 тысяч граждан, добавил министр.
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мвд абхазии, абхазия, сухум
Личный состав УВД Сухума круглосуточно обеспечивает правопорядок в новогодние праздники
12:45 02.01.2024 (обновлено: 13:11 02.01.2024)
Глава МВД Абхазии Роберт Киут провел совещание в Управлении внутренних дел по Сухуму.
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Личный состав Управления внутренних дел по Сухуму традиционно в круглосуточном режиме обеспечивает правопорядок.
Как рассказал на совещании с министром начальник УВД Астамур Хагуш, в несении службы задействовано 168 сотрудников милиции, в городе работает десять экипажей автопатрулей ГАИ, шесть экипажей смешенных, пять автопатрулей сотрудников угрозыска.
На Площади Свободы ежедневно обеспечивают правопорядок 68 сотрудников, добавил Хагуш.
Роберт Киут подчеркнул, что основная нагрузка всегда приходится на столицу, но новогоднюю ночь удалось провести без эксцессов.
На подконтрольной УВД Сухума территории проживает более 60 тысяч граждан, добавил министр.