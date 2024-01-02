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Милиция проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума
Милиция проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Отдел дознания столичного УВД проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума Софии Олейник, сообщили в... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Отдел дознания столичного УВД проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Отмечается, что милицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения Софии Олейник. В социальных сетях 1 января появилась информация о том, что девушку в этот день видели в селе Джал. Волонтеры объявили сбор с утра 2 января, чтобы отправиться на поиски Софии Олейник в районе села Джал, а также в Гулрыпшском районе.
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Милиция проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума
21:40 02.01.2024 (обновлено: 22:15 02.01.2024)
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Отдел дознания столичного УВД проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
Заявление о пропаже поступило в милицию от ее матери. Отмечается, что девушка примерно в 17:00 27 декабря ушла из дома на улице Назадзе и до сих пор не вернулась.
Отмечается, что милицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения Софии Олейник.
В социальных сетях 1 января появилась информация о том, что девушку в этот день видели в селе Джал. Волонтеры объявили сбор с утра 2 января, чтобы отправиться на поиски Софии Олейник в районе села Джал, а также в Гулрыпшском районе.