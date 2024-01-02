https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/militsiya-provodit-dosledstvennuyu-proverku-po-faktu-propazhi-zhitelnitsy-sukhuma-1049733482.html

Милиция проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума

Милиция проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Отдел дознания столичного УВД проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума Софии Олейник, сообщили в... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Отдел дознания столичного УВД проводит доследственную проверку по факту пропажи жительницы Сухума Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Отмечается, что милицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места нахождения Софии Олейник. В социальных сетях 1 января появилась информация о том, что девушку в этот день видели в селе Джал. Волонтеры объявили сбор с утра 2 января, чтобы отправиться на поиски Софии Олейник в районе села Джал, а также в Гулрыпшском районе.

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