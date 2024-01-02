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Спортивный настрой: итоги 2023 года подвели в пресс-центре Sputnik

Спортивный настрой: итоги 2023 года подвели в пресс-центре Sputnik

Руководитель Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба подвел итоги 2023 года и поделился планами на будущий год в пресс-центре Sputnik Абхазия. 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T17:40+0300

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Всего в Абхазии 14 тысяч спортсменов. Около 2000 из них занимаются футболом, рассказал руководителю пресс-центра Sputnik Абхазия глава Госкомитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.По его словам, ряд спортивных направлений в Абхазии становятся более популярными и этому сопутствуют определенные факторы, в том числе, проводимые местными Федерациями и Госкомитетом мероприятия.В пример он привел товарищеский матч между медиалигой ФК "10" и ФК "Апсны" на стадионе "Динамо" в октябре 2023 года.Еще одним знаковым событием Хагба назвал участие мужской команды по волейболу "Апсны" в профессиональной лиге "Б" Чемпионата России.Также в 2024 году в Абхазии впервые состоится марафон "Сухум". По мнению министра спорта России Олега Матыцина, это может стать визитной карточкой республики.Марафон будет проводиться совместно с "Профессиональной беговой историей", которым руководит Дмитрий Тарасов. Численность участников этого марафона превышает 40 тысяч человек, уточнил Хагба.Абхазия также будет готовиться к Чемпионату мира по футболу по версии "CONIFA", если этому ничего не помешает. Абхазская команда в последний раз выступала на Чемпионате Европы под эгидой "ConIFA" в 2019 году.

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