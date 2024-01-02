https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/takie-obstoyatelstva-pedagog-o-dosuge-detey-v-zimnie-kanikuly-1049665815.html
Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы
Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы
Директор частной общеобразовательной школы Фатима Даутия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как с пользой провести детям новогодние каникулы и на что... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T09:50+0300
2024-01-02T09:50+0300
2024-01-02T09:55+0300
радио
подкасты
такие обстоятельства
абхазия
каникулы
новый год
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1c/1049665940_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_35d409744c56d3a9a37ef7335a4ad1f4.jpg
Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы
Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы
Новогодних праздников все ждут с нетерпением. Это для многих единственный период в году, когда у детей и родителей совпадают длительные выходные. Как их провести так, чтобы они запомнились, и в то же время максимально полезно, рассказала педагог со стажем Фатима Даутия. "Многие учителя склонны продолжать образовательные программы в период каникул. Прямого запрета на это нет, но я считаю, что каникулы – это право детей отвлечься от образовательного процесса, тем более что в конце каждого семестра огромное количество контрольных, итоговых работ. Дети эмоционально и умственно устают. Каникулы – это не случайные перерывы в жизни школы. Но каникулы – это не только про отдых", – отметила Даутия.Подробности слушайте в подкасте.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1c/1049665940_180:0:2909:2047_1920x0_80_0_0_00ccf55ade7a593a41d3616903f4429c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, каникулы, новый год, аудио
подкасты, такие обстоятельства, абхазия, каникулы, новый год, аудио
Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы
09:50 02.01.2024 (обновлено: 09:55 02.01.2024)
Директор частной общеобразовательной школы Фатима Даутия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как с пользой провести детям новогодние каникулы и на что родителям нужно обратить внимание.
Новогодних праздников все ждут с нетерпением. Это для многих единственный период в году, когда у детей и родителей совпадают длительные выходные. Как их провести так, чтобы они запомнились, и в то же время максимально полезно, рассказала педагог со стажем Фатима Даутия.
"Многие учителя склонны продолжать образовательные программы в период каникул. Прямого запрета на это нет, но я считаю, что каникулы – это право детей отвлечься от образовательного процесса, тем более что в конце каждого семестра огромное количество контрольных, итоговых работ. Дети эмоционально и умственно устают. Каникулы – это не случайные перерывы в жизни школы. Но каникулы – это не только про отдых", – отметила Даутия.
Подробности слушайте в подкасте.