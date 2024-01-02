https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/takie-obstoyatelstva-pedagog-o-dosuge-detey-v-zimnie-kanikuly-1049665815.html

Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы

Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы

Директор частной общеобразовательной школы Фатима Даутия в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как с пользой провести детям новогодние каникулы и на что... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T09:50+0300

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Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы Такие обстоятельства: педагог о досуге детей в зимние каникулы

Новогодних праздников все ждут с нетерпением. Это для многих единственный период в году, когда у детей и родителей совпадают длительные выходные. Как их провести так, чтобы они запомнились, и в то же время максимально полезно, рассказала педагог со стажем Фатима Даутия. "Многие учителя склонны продолжать образовательные программы в период каникул. Прямого запрета на это нет, но я считаю, что каникулы – это право детей отвлечься от образовательного процесса, тем более что в конце каждого семестра огромное количество контрольных, итоговых работ. Дети эмоционально и умственно устают. Каникулы – это не случайные перерывы в жизни школы. Но каникулы – это не только про отдых", – отметила Даутия.Подробности слушайте в подкасте.

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