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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/vs-rossii-nanesli-udary-po-predpriyatiyam-vpk-v-kieve-1049726996.html
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников уничтожили склады с ракетами и боеприпасами, полученными ВСУ от Запада.
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министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

15:00 02.01.2024 (обновлено: 15:52 02.01.2024)
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСовместное учение России и Белоруссии "Союзная решимость-2022"
Совместное учение России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - Sputnik Абхазия, 1920, 02.01.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах", – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников уничтожили склады с ракетами и боеприпасами, полученными ВСУ от Запада.
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