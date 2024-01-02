https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/vs-rossii-nanesli-udary-po-predpriyatiyam-vpk-v-kieve-1049726996.html

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T15:00+0300

2024-01-02T15:00+0300

2024-01-02T15:52+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

украина

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СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников уничтожили склады с ракетами и боеприпасами, полученными ВСУ от Запада.

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