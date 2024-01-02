https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/vs-rossii-nanesli-udary-po-predpriyatiyam-vpk-v-kieve-1049726996.html
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство... 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T15:00+0300
2024-01-02T15:00+0300
2024-01-02T15:52+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305600_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_89fd6d71d76291ecf34940e186e30dfd.jpg
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников уничтожили склады с ракетами и боеприпасами, полученными ВСУ от Запада.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/09/02/1041305600_356:0:3087:2048_1920x0_80_0_0_a1b37ad161ad94c5558056a9bfbbaae0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны рф, россия, украина
министерство обороны рф, россия, украина
ВС России нанесли удары по предприятиям ВПК в Киеве
15:00 02.01.2024 (обновлено: 15:52 02.01.2024)
СУХУМ, 2 янв - Sputnik. Российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины, расположенным в Киеве, все объекты поражены, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.
"Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар <...> по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выполнявшим заказы по производству ракет, беспилотных летательных аппаратов и ремонту вооружения и военной техники в Киеве и его пригородах", – говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
ВС России с помощью высокоточного оружия большой дальности и беспилотников уничтожили склады с ракетами и боеприпасами, полученными ВСУ от Запада.