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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/belaya-zima-zasnezhennyy-sukhum-v-fotolente-sputnik--1049657598.html
Белая зима: заснеженный Сухум в фотоленте Sputnik
Белая зима: заснеженный Сухум в фотоленте Sputnik
Ровно 113 лет назад в Абхазии выпал "большой снег". На побережье республики снегопады - редкое явление, которое встречают, в основном, с радостью. Sputnik... 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T19:04+0300
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Снег в Абхазии – явление не частое, но природа периодически радует жителей республики таким подарком. Особенно снега ждут перед Новым годом и Рождеством, но эти праздники из-за особенностей климата редко совпадают с падающими с неба белыми хлопьями. В фотоленте Sputnik собраны снимки заснеженной Абхазии, сделанные за последние несколько лет. На них можно увидеть, как люди радуются этому необычному для республики погодному явлению, как лепят снеговиков, как в городах и на побережье меняются пейзажи. Абхазские синоптики тоже не могут порадовать жителей республики новостями о грядущих снегопадах. По их прогнозам, с 1 по 15 января погода будет неустойчивой, облачной с прояснениями, а с 3 по 10 января будут ожидаться дожди.
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мультимедиа, фото , абхазия, фото, сухум
мультимедиа, фото , абхазия, фото, сухум

Белая зима: заснеженный Сухум в фотоленте Sputnik

19:04 03.01.2024
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Ровно 113 лет назад в Абхазии выпал "большой снег". На побережье республики снегопады - редкое явление, которое встречают, в основном, с радостью. Sputnik собрал архивные кадры современного заснеженного Сухума.
Снег в Абхазии – явление не частое, но природа периодически радует жителей республики таким подарком. Особенно снега ждут перед Новым годом и Рождеством, но эти праздники из-за особенностей климата редко совпадают с падающими с неба белыми хлопьями.
В фотоленте Sputnik собраны снимки заснеженной Абхазии, сделанные за последние несколько лет. На них можно увидеть, как люди радуются этому необычному для республики погодному явлению, как лепят снеговиков, как в городах и на побережье меняются пейзажи.
Абхазские синоптики тоже не могут порадовать жителей республики новостями о грядущих снегопадах. По их прогнозам, с 1 по 15 января погода будет неустойчивой, облачной с прояснениями, а с 3 по 10 января будут ожидаться дожди.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание администрации Сухума укрыто зимним одеялом.

Здание администрации Сухума укрыто зимним одеялом. - Sputnik Абхазия
1/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Здание администрации Сухума укрыто зимним одеялом.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветки субтропических деревьев согнулись под тяжестью снега.

Ветки субтропических деревьев согнулись под тяжестью снега. - Sputnik Абхазия
2/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ветки субтропических деревьев согнулись под тяжестью снега.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег - всегда радость для самых маленьких жителей Абхазии. На фото дети проверяют проходимость своего "внедорожника"

Снег - всегда радость для самых маленьких жителей Абхазии. На фото дети проверяют проходимость своего &quot;внедорожника&quot; - Sputnik Абхазия
3/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Снег - всегда радость для самых маленьких жителей Абхазии. На фото дети проверяют проходимость своего "внедорожника"

© Sputnik / Леон Адлейба

Ни снег, ни морозы не могут остановить истинных любителей покататься на сапах.

Ни снег, ни морозы не могут остановить истинных любителей покататься на сапах. - Sputnik Абхазия
4/12
© Sputnik / Леон Адлейба

Ни снег, ни морозы не могут остановить истинных любителей покататься на сапах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже взрослые ощущают себя детьми, когда выпадает снег.

Даже взрослые ощущают себя детьми, когда выпадает снег. - Sputnik Абхазия
5/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Даже взрослые ощущают себя детьми, когда выпадает снег.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодая обезьяна в Сухумском питомнике пробует снег на вкус. Не самая хорошая идея.

Молодая обезьяна в Сухумском питомнике пробует снег на вкус. Не самая хорошая идея. - Sputnik Абхазия
6/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Молодая обезьяна в Сухумском питомнике пробует снег на вкус. Не самая хорошая идея.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В период снегопада нужно следить за состоянием цветов и растений на улицах.

В период снегопада нужно следить за состоянием цветов и растений на улицах. - Sputnik Абхазия
7/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

В период снегопада нужно следить за состоянием цветов и растений на улицах.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Служба не ждет, и снег ее не остановит.

Служба не ждет, и снег ее не остановит. - Sputnik Абхазия
8/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Служба не ждет, и снег ее не остановит.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Если в некоторых странах пальмы – экзотика, то для Абхазии экзотика – это пальмы в снегу.

Если в некоторых странах пальмы – экзотика, то для Абхазии экзотика – это пальмы в снегу. - Sputnik Абхазия
9/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Если в некоторых странах пальмы – экзотика, то для Абхазии экзотика – это пальмы в снегу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Те редкие дни, когда сухумская "Брехаловка" уходит в "спячку".

Те редкие дни, когда сухумская &quot;Брехаловка&quot; уходит в &quot;спячку&quot;. - Sputnik Абхазия
10/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Те редкие дни, когда сухумская "Брехаловка" уходит в "спячку".

© Sputnik / Томас Тхайцук

Поиграть на снегу любят не только люди, но и лучшие друзья человека.

Поиграть на снегу любят не только люди, но и лучшие друзья человека. - Sputnik Абхазия
11/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Поиграть на снегу любят не только люди, но и лучшие друзья человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии - дети лепят снеговиков.

Редкая картина для Абхазии - дети лепят снеговиков. - Sputnik Абхазия
12/12
© Sputnik / Томас Тхайцук

Редкая картина для Абхазии - дети лепят снеговиков.

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