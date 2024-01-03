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Белая зима: заснеженный Сухум в фотоленте Sputnik

Белая зима: заснеженный Сухум в фотоленте Sputnik

Ровно 113 лет назад в Абхазии выпал "большой снег". На побережье республики снегопады - редкое явление, которое встречают, в основном, с радостью. Sputnik... 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T19:04+0300

2024-01-03T19:04+0300

2024-01-03T19:04+0300

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Снег в Абхазии – явление не частое, но природа периодически радует жителей республики таким подарком. Особенно снега ждут перед Новым годом и Рождеством, но эти праздники из-за особенностей климата редко совпадают с падающими с неба белыми хлопьями. В фотоленте Sputnik собраны снимки заснеженной Абхазии, сделанные за последние несколько лет. На них можно увидеть, как люди радуются этому необычному для республики погодному явлению, как лепят снеговиков, как в городах и на побережье меняются пейзажи. Абхазские синоптики тоже не могут порадовать жителей республики новостями о грядущих снегопадах. По их прогнозам, с 1 по 15 января погода будет неустойчивой, облачной с прояснениями, а с 3 по 10 января будут ожидаться дожди.

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