https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/ekspert-o-rasovoy-i-natsionalnoy-nenavisti-formiruetsya-iskusstvenno-1049641436.html
Эксперт о расовой и национальной ненависти: формируется искусственно
Эксперт о расовой и национальной ненависти: формируется искусственно
Какие шаги должно предпринимать государство для борьбы с расовой ненавистью, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов. 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T11:01+0300
2024-01-03T11:01+0300
2024-01-03T11:01+0300
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Эксперт о расовой и национальной ненависти: формируется искусственно
Эксперт о расовой и национальной ненависти: формируется искусственно
ГА ООН приняла в декабре резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, хотя несколько стран хотели внести в текст поправку о якобы использовании РФ этой темы в целях специальной военной операции. Однако необходимо отметить, что в последнее время актуальность резолюции выросла в кратчайшие сроки: во многих странах можно заметить возрождение нацизма и национализма, активной ксенофобии и расизма.За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе поддержавших резолюцию. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва и другие.В беседе на радио Sputnik Кнутов отметил, что расовая ненависть всегда формируется искусственно."Если вы пообщаетесь с представителями старших поколений, они вам расскажут, что в советские времена, особенно в 70-е годы, вопрос о национальности вообще не стоял. Люди делились на две категории: хорошие и плохие. Это потом начал раскручиваться в средствах массовой информации национальный вопрос, который затем стал одним из факторов распада СССР. Поэтому, чтобы не допустить повторения событий, которые произошли в нашей стране в 1991 году, необходимо обратить внимание на вопросы образования и культуры, качества жизни", – считает Кнутов.По его словам, немаловажен в борьбе с расовой ненавистью вопрос предоставления работы в разных местах, когда представители различных национальностей могут свободно и беспрепятственно трудиться в разных регионах.
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в мире, резолюция, оон, национализм, борьба, нацизм, подкасты, аудио
в мире, резолюция, оон, национализм, борьба, нацизм, подкасты, аудио
Эксперт о расовой и национальной ненависти: формируется искусственно
Какие шаги должно предпринимать государство для борьбы с расовой ненавистью, рассказал военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.
ГА ООН приняла в декабре резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, хотя несколько стран хотели внести в текст поправку о якобы использовании РФ этой темы в целях специальной военной операции. Однако необходимо отметить, что в последнее время актуальность резолюции выросла в кратчайшие сроки: во многих странах можно заметить возрождение нацизма и национализма, активной ксенофобии и расизма.
За документ проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе поддержавших резолюцию. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва и другие.
В беседе на радио Sputnik
Кнутов отметил, что расовая ненависть всегда формируется искусственно.
"Если вы пообщаетесь с представителями старших поколений, они вам расскажут, что в советские времена, особенно в 70-е годы, вопрос о национальности вообще не стоял. Люди делились на две категории: хорошие и плохие. Это потом начал раскручиваться в средствах массовой информации национальный вопрос, который затем стал одним из факторов распада СССР. Поэтому, чтобы не допустить повторения событий, которые произошли в нашей стране в 1991 году, необходимо обратить внимание на вопросы образования и культуры, качества жизни", – считает Кнутов.
По его словам, немаловажен в борьбе с расовой ненавистью вопрос предоставления работы в разных местах, когда представители различных национальностей могут свободно и беспрепятственно трудиться в разных регионах.