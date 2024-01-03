https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/mchs-rossii-predupredilo-o-lavinoopasnosti-v-gorakh-sochi-1049738648.html

МЧС России предупредило о лавиноопасности в горах Сочи

МЧС России предупредило о лавиноопасности в горах Сочи

Опасность схода лавин в горной части города сохранится на несколько дней - до 5 января. 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T13:54+0300

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2024-01-03T13:54+0300

новости

сочи

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщает о повышенной опасности образования лавин в горах Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ведомство просит жителей и гостей города-курорта соблюдать осторожность, следить за изменением погоды в горах, не выходить в снегопад и непогоду, изучая свой маршрут, обращать внимание на места возможного схода лавин.Также МЧС сообщает, что с 6-7 часов утра среды, 3 января, в юго-восточных районах Краснодарского края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения.

сочи

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