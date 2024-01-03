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МЧС России предупредило о лавиноопасности в горах Сочи
МЧС России предупредило о лавиноопасности в горах Сочи
Опасность схода лавин в горной части города сохранится на несколько дней - до 5 января. 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T13:54+0300
2024-01-03T13:54+0300
2024-01-03T13:54+0300
новости
сочи
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщает о повышенной опасности образования лавин в горах Сочи. Об этом сообщается на сайте ведомства. Ведомство просит жителей и гостей города-курорта соблюдать осторожность, следить за изменением погоды в горах, не выходить в снегопад и непогоду, изучая свой маршрут, обращать внимание на места возможного схода лавин.Также МЧС сообщает, что с 6-7 часов утра среды, 3 января, в юго-восточных районах Краснодарского края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости, сочи
МЧС России предупредило о лавиноопасности в горах Сочи
Опасность схода лавин в горной части города сохранится на несколько дней - до 5 января.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik.
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю сообщает о повышенной опасности образования лавин в горах Сочи. Об этом сообщается
на сайте ведомства.
"На период от 18 часов 03.01.2024 года до 18 часов 05.01.2024 года в горах города Сочи выше 1500 метров над уровнем моря – лавиноопасно", - говорится в сообщении.
Ведомство просит жителей и гостей города-курорта соблюдать осторожность, следить за изменением погоды в горах, не выходить в снегопад и непогоду, изучая свой маршрут, обращать внимание на места возможного схода лавин.
Также МЧС сообщает, что с 6-7 часов утра среды, 3 января, в юго-восточных районах Краснодарского края ожидается сильное налипание мокрого снега на проводах и деревьях, сильные гололедно-изморозевые отложения.