https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/pochti-250-rossiyskikh-voennykh-byli-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1049740370.html

Почти 250 российских военных были возвращены из украинского плена

Почти 250 российских военных были возвращены из украинского плена

Возвращение пленных стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ. 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T20:00+0300

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2024-01-03T20:00+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. По итогам переговоров удалось вернуть из украинского плена 248 российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны России."В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в публикации.Уточняется, что всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медучреждения Министерства обороны России для прохождения курсов лечения и реабилитации.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html

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