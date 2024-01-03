https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/pochti-250-rossiyskikh-voennykh-byli-vozvrascheny-iz-ukrainskogo-plena-1049740370.html
Почти 250 российских военных были возвращены из украинского плена
Почти 250 российских военных были возвращены из украинского плена
Возвращение пленных стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ. 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T20:00+0300
2024-01-03T20:00+0300
2024-01-03T20:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. По итогам переговоров удалось вернуть из украинского плена 248 российских военных. Об этом сообщает Министерство обороны России."В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в публикации.Уточняется, что всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медучреждения Министерства обороны России для прохождения курсов лечения и реабилитации.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html
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россия, украина, оаэ, новости
россия, украина, оаэ, новости
Почти 250 российских военных были возвращены из украинского плена
Возвращение пленных стало возможным благодаря посредничеству ОАЭ.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik
. По итогам переговоров удалось вернуть из украинского плена 248 российских военных. Об этом сообщает
Министерство обороны России.
"В результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 248 российских военнослужащих. Возвращение российских военнослужащих из плена стало возможным благодаря посредническому участию гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов", - говорится в публикации.
Уточняется, что всем освобожденным оказывают медицинскую и психологическую помощь. Позже их доставят в медучреждения Министерства обороны России для прохождения курсов лечения и реабилитации.