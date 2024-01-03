https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/turbaza-vostrebovannost-novogodnikh-turov-v-abkhaziyu--1049673983.html

Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию

Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию

Что должны включать в себя новогодние туры, какие тенденции прослеживаются в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры гостиничного и... 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T14:45+0300

2024-01-03T14:45+0300

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Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию

Что должны включать в себя новогодние туры, какие тенденции прослеживаются в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская и директор одной из туристических компаний в Абхазии Руслана Гергедава.Новогодние туры вызывают большой интерес у туристов, особенно те, которые связаны с гостеприимством, отметила Гергедава в беседе на радио. Посещение мандариновых плантаций и общение с хозяином дома вызывают восторг у гостей республики, подчеркнула она.В 2024 году очень большой интерес вызвала восточная Абхазия, гастрономические туры в Гале очень популярны, отметила Гергедава.По мнению Никольской, курорты Абхазии всегда пользовались спросом на новогодние праздники, так как климат теплый. Это самый большой магнит, притягивающий туристов в республику, подчеркнула она.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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