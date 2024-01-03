https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/turbaza-vostrebovannost-novogodnikh-turov-v-abkhaziyu--1049673983.html
Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию
Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию
Что должны включать в себя новогодние туры, какие тенденции прослеживаются в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры гостиничного и... 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T14:45+0300
2024-01-03T14:45+0300
2024-01-03T15:40+0300
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Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию
Турбаза: востребованность новогодних туров в Абхазию
Что должны включать в себя новогодние туры, какие тенденции прослеживаются в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская и директор одной из туристических компаний в Абхазии Руслана Гергедава.Новогодние туры вызывают большой интерес у туристов, особенно те, которые связаны с гостеприимством, отметила Гергедава в беседе на радио. Посещение мандариновых плантаций и общение с хозяином дома вызывают восторг у гостей республики, подчеркнула она.В 2024 году очень большой интерес вызвала восточная Абхазия, гастрономические туры в Гале очень популярны, отметила Гергедава.По мнению Никольской, курорты Абхазии всегда пользовались спросом на новогодние праздники, так как климат теплый. Это самый большой магнит, притягивающий туристов в республику, подчеркнула она.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты, турбаза, отдых в абхазии, аудио
подкасты, турбаза, отдых в абхазии, аудио
Что должны включать в себя новогодние туры, какие тенденции прослеживаются в Абхазии, об этом в эфире радио Sputnik рассказали доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента Российского экономического университета имени Плеханова Елена Никольская и директор одной из туристических компаний в Абхазии Руслана Гергедава.
Новогодние туры вызывают большой интерес у туристов, особенно те, которые связаны с гостеприимством, отметила Гергедава в беседе на радио. Посещение мандариновых плантаций и общение с хозяином дома вызывают восторг у гостей республики, подчеркнула она.
В 2024 году очень большой интерес вызвала восточная Абхазия, гастрономические туры в Гале очень популярны, отметила Гергедава.
По мнению Никольской, курорты Абхазии всегда пользовались спросом на новогодние праздники, так как климат теплый. Это самый большой магнит, притягивающий туристов в республику, подчеркнула она.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.