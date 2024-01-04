https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/belyaeva-rasskazala-s-kakimi-zabolevaniyami-stolknulis-sanitarnye-vrachi-v-2023-godu--1049674581.html
Беляева рассказала, с какими заболеваниями столкнулись санитарные врачи в 2023 году
Беляева рассказала, с какими заболеваниями столкнулись санитарные врачи в 2023 году
Каким выдался 2023 год для санитарно-эпидемиологической службы республики, чего ждать в новом году, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала главный... 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T18:00+0300
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Беляева рассказала, с какими заболеваниями столкнулись санитарные врачи в 2023 году
Беляева рассказала, с какими заболеваниями столкнулись санитарные врачи в 2023 году
Как отметила Алла Беляева, по сравнению с 2021 годом 2023-й был вполне благополучным, как в доковидные времена. "Коронавирусная инфекция стала протекать достаточно легко, но это не говорит о том, что не бывает тяжелого течения заболевания в каких-то единичных случаях. Но в целом в основной массе протекает легче, уже не требуется масштабных мероприятий. Однако год ознаменовался ростом другой инфекции – коклюша. И рост очень серьезный. Это вызывает беспокойство. В остальном год был достаточно обычным", – сказала Алла Беляева. Об этом, а также о том, что после 16 января в Абхазии ожидается вспышка гриппа, а государство готово оплачивать обучение в медицинских вузах студентов, поступивших на медико-профилактический факультет медвузов, слушайте в аудиофайле.
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подкасты, минздрав абхазии, здоровье, абхазия, аудио
подкасты, минздрав абхазии, здоровье, абхазия, аудио
Беляева рассказала, с какими заболеваниями столкнулись санитарные врачи в 2023 году
Каким выдался 2023 год для санитарно-эпидемиологической службы республики, чего ждать в новом году, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала главный санитарный врач страны Алла Беляева.
Как отметила Алла Беляева, по сравнению с 2021 годом 2023-й был вполне благополучным, как в доковидные времена.
"Коронавирусная инфекция стала протекать достаточно легко, но это не говорит о том, что не бывает тяжелого течения заболевания в каких-то единичных случаях. Но в целом в основной массе протекает легче, уже не требуется масштабных мероприятий. Однако год ознаменовался ростом другой инфекции – коклюша. И рост очень серьезный. Это вызывает беспокойство. В остальном год был достаточно обычным", – сказала Алла Беляева.
Об этом, а также о том, что после 16 января в Абхазии ожидается вспышка гриппа, а государство готово оплачивать обучение в медицинских вузах студентов, поступивших на медико-профилактический факультет медвузов, слушайте в аудиофайле.