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Более 200 миллиардов долларов потратили страны Запада на военную помощь Киеву
Более 200 миллиардов долларов потратили страны Запада на военную помощь Киеву
Россия не раз подчеркивала, что "накачивание" украинской армии западным оружием не приведет к разрешению конфликта, а наоборот, усугубит его. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T16:41+0300
2024-01-04T16:41+0300
2024-01-04T16:41+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Более 203 миллиардов долларов потратили западные страны на военную помощь Украине, сообщает Министерство обороны России.С начала СВО западные страны поставили Украине более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, более 5220 единиц бронетанкового вооружения, более 23 тысяч дронов.Также для того, чтобы воевать в рядах ВСУ на Украину прибыли более 13 500 наемников, более 8 500 из которых - европейцы. В ходе боевых действий около 5900 из низ были убиты, более 5 600 - сбежали. Сейчас против России воюют около 1 900 иностранцев. Россия не раз заявляла, что поставки Украине западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, а только усугубили конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html
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россия, украина, нато, новости
россия, украина, нато, новости
Более 200 миллиардов долларов потратили страны Запада на военную помощь Киеву
Россия не раз подчеркивала, что "накачивание" украинской армии западным оружием не приведет к разрешению конфликта, а наоборот, усугубит его.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
Более 203 миллиардов долларов потратили западные страны на военную помощь Украине, сообщает
Министерство обороны России.
Ведомство уточнило, что поддержку Киеву оказывают 54 государства, в его интересах работает более 500 космических аппаратов США и стран НАТО, из них более 70 - спутники-разведчики, остальные - коммерческие аппараты двойного назначения.
С начала СВО западные страны поставили Украине более 1600 единиц ракетного и артиллерийского вооружения, более 200 ЗРК, более 5220 единиц бронетанкового вооружения, более 23 тысяч дронов.
Также для того, чтобы воевать в рядах ВСУ на Украину прибыли более 13 500 наемников, более 8 500 из которых - европейцы.
В ходе боевых действий около 5900 из низ были убиты, более 5 600 - сбежали. Сейчас против России воюют около 1 900 иностранцев.
Россия не раз заявляла, что поставки Украине западного вооружения не изменили ситуацию на поле боя, а только усугубили конфликт. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российской армии.