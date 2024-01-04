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Колташов о финансовых итогах 2023 года: Запад тянул вниз мировой рынок
Колташов о финансовых итогах 2023 года: Запад тянул вниз мировой рынок
Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью радио Sputnik подвел финансовые итоги 2023 года. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T10:19+0300
2024-01-04T10:19+0300
2024-01-04T14:21+0300
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Колташов о финансовых итогах 2023 года: Запад тянул вниз мировой рынок
Колташов о финансовых итогах 2023 года: Запад тянул вниз мировой рынок
Что происходило с мировой экономикой в 2023 году? Как повлияли санкции на жизнь внутри России? Как развивать экономики таких небольших стран, как Абхазия? перестанут ли расти цены в 2024 году? На эти вопросы на радио Sputnik Абхазия ответы дал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов. Он отметил, что 2023 год был непростым для мировой экономики, и главной проблемой проблемой 2023 года стала ценовая депрессия, которая тянулась весь год."Мировые и товарные цены были на пониженном уровне, и только осенью 2023 года они пошли вверх, но ненадолго. Весь тонус мировой экономики был понижен, потому что США, Англия и центральные банки стран ЕС, Европейский ЦБ политикой повышения ключевых ставок сделали кредит дороже, стали активнее охлаждать свои экономики. 2023 год - это год, когда Запад охлаждал экономику практически всюду в мире", - сказал Колташов. При этом, эксперт отметил, что росла экономика России, Китая, рекордные темпы роста показала экономика Индии, активно росли экономики Средней Азии в привязке к российскому рынку посредством расширения торговли с Россией. "Поэтому рост оказался мало зависим от Запада. Он в меньшей степени влиял на процессы и влиял в большей степени отрицательно, скорее тянул вниз мировой рынок", - подчеркнул экономист. В 2023 году произошло усиление инфляции, которое, по мнению Колташова, было не рыночным, не экономическимПодробности слушайте в подкасте.
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Колташов о финансовых итогах 2023 года: Запад тянул вниз мировой рынок
10:19 04.01.2024 (обновлено: 14:21 04.01.2024)
Директор Института нового общества, экономист Василий Колташов в интервью радио Sputnik подвел финансовые итоги 2023 года.
Что происходило с мировой экономикой в 2023 году? Как повлияли санкции на жизнь внутри России? Как развивать экономики таких небольших стран, как Абхазия? перестанут ли расти цены в 2024 году? На эти вопросы на радио Sputnik Абхазия ответы дал директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Он отметил, что 2023 год был непростым для мировой экономики, и главной проблемой проблемой 2023 года стала ценовая депрессия, которая тянулась весь год.
"Мировые и товарные цены были на пониженном уровне, и только осенью 2023 года они пошли вверх, но ненадолго. Весь тонус мировой экономики был понижен, потому что США, Англия и центральные банки стран ЕС, Европейский ЦБ политикой повышения ключевых ставок сделали кредит дороже, стали активнее охлаждать свои экономики. 2023 год - это год, когда Запад охлаждал экономику практически всюду в мире", - сказал Колташов.
При этом, эксперт отметил, что росла экономика России, Китая, рекордные темпы роста показала экономика Индии, активно росли экономики Средней Азии в привязке к российскому рынку посредством расширения торговли с Россией.
"Поэтому рост оказался мало зависим от Запада. Он в меньшей степени влиял на процессы и влиял в большей степени отрицательно, скорее тянул вниз мировой рынок", - подчеркнул экономист.
В 2023 году произошло усиление инфляции, которое, по мнению Колташова, было не рыночным, не экономическим
Подробности слушайте в подкасте
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