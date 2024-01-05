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Экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи
Экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи
Администрация Сочи ранее предупреждала о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы. 05.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-05T12:30+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек объявили в Сочи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.На время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение.
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мчс рф, краснодарский край, сочи, непогода, россия
мчс рф, краснодарский край, сочи, непогода, россия
Экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи
12:30 05.01.2024 (обновлено: 12:56 05.01.2024)
Администрация Сочи ранее предупреждала о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек объявили в Сочи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
"В период десяти-двенадцати часов 5 января и до конца суток 5 января 2024 года в связи с ожидаемыми сильными осадками на территории города Сочи ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. В горной зоне возрастает риск схода селей малого объема", — отметили в ведомстве.
На время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение.