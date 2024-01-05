https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ekstrennoe-preduprezhdenie-iz-za-ugrozy-podema-urovnya-rek-obyavleno-v-sochi-1049751232.html

Экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи

Экстренное предупреждение из-за угрозы подъема уровня рек объявлено в Сочи

Администрация Сочи ранее предупреждала о сильных дождях на территории курорта до окончания пятницы. 05.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Экстренное предупреждение из-за опасности подъема уровня рек объявили в Сочи, сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.На время экстренного предупреждения необходимые документы, ценности или лекарства лучше держать при себе, окна и двери домов должны быть закрыты, а в случае подтопления нужно покинуть помещение.

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