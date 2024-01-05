https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ketsba-rasskazal-kak-razvivaetsya-avtostrakhovanie-v-abkhazii--1049750900.html

Кецба рассказал, как развивается автострахование в Абхазии

Кецба рассказал, как развивается автострахование в Абхазии

Замдиректора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба в эфире радио Sputnik рассказал, сколько иностранцев в Абхазии застраховали свой транспорт в 2023 году... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

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Кецба рассказал, как развивается автострахование в Абхазии Кецба рассказал, как развивается автострахование в Абхазии

Показатели 2023 года больше, чем 2022 года, выручка выросла в полтора раза, сказал Кецба в эфире радио. По его мнению, необходимо увеличить штрафы по автострахованию, к примеру, штрафы без страхового полиса должны составлять не менее четырех тысяч рублей, а штраф при наступлении ДТП больше.Кецба рассказал о специальной программе, которая будет внедряться и поможет процессу страхования авто. Он также сказал, что нужно развиваться и внутренние автострахование."С развитием внутреннего страхование уйдут многие проблемы. Мы получаем поддержку от Администрации президента для внедрения страхования. Планируем подать проект закона для рассмотрения его в Парламенте. Все граждане обязаны будут приобретать этот полис", - сказал он.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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