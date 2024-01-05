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Милиция усилит поиски пропавшей в декабре девушки
Милиция усилит поиски пропавшей в декабре девушки
Заявление о пропаже Софии Олейник поступило в милицию от ее матери. Отмечается, что девушка примерно в 17:00 27 декабря ушла из дома на улице Назадзе в Сухуме. 05.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-05T11:40+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Милиция усилит поиск пропавшей 27 декабря Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.В Очамчырском отделе милиции прошло совещание с главами Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского и Галского ОВД под руководством замминистра Беслана Чкадуа. Экипажи с личным составом распределены по селам Очамчырского района. Милиционеры проводят обход дворов близлежащих сел.
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мвд абхазии, абхазия, очамчырский район
мвд абхазии, абхазия, очамчырский район
Милиция усилит поиски пропавшей в декабре девушки
Заявление о пропаже Софии Олейник поступило в милицию от ее матери. Отмечается, что девушка примерно в 17:00 27 декабря ушла из дома на улице Назадзе в Сухуме.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Милиция усилит поиск пропавшей 27 декабря Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.
В Очамчырском отделе милиции прошло совещание с главами Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского и Галского ОВД под руководством замминистра Беслана Чкадуа.
Начальник группы участковых уполномоченных милиции Очамчырского РОВД Рамин Кация доложил, что в последний раз девушку видели 1 января в продуктовом магазине в селе Акуаскиа.
Экипажи с личным составом распределены по селам Очамчырского района. Милиционеры проводят обход дворов близлежащих сел.