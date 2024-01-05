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Милиция усилит поиски пропавшей в декабре девушки

Милиция усилит поиски пропавшей в декабре девушки

Заявление о пропаже Софии Олейник поступило в милицию от ее матери. Отмечается, что девушка примерно в 17:00 27 декабря ушла из дома на улице Назадзе в Сухуме. 05.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Милиция усилит поиск пропавшей 27 декабря Софии Олейник, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии.В Очамчырском отделе милиции прошло совещание с главами Ткуарчалского, Очамчырского, Гулрыпшского и Галского ОВД под руководством замминистра Беслана Чкадуа. Экипажи с личным составом распределены по селам Очамчырского района. Милиционеры проводят обход дворов близлежащих сел.

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