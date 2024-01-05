Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики
17:00 05.01.2024 (обновлено: 17:06 05.01.2024)
Подписаться
Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и ностальгируйте.
В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника.
"Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева" и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.
1/17
Советский художественный фильм "Карнавальная ночь", 1956 год.
2/17
Советский художественный фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!".
3/17
Советский мультипликационный фильм "Снежная королева", 1975 год.
4/17
Советский художественный фильм "Снегурочка", 1968 год.
5/17
Советский мультипликационный фильм "Зима в Простоквашино", 1984.
6/17
Советский художественный фильм "Золушка", 1947 год.
7/17
Советский мультипликационный фильм "12 месяцев", 1956 год.
© Sputnik / Перейти в фотобанкИрина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
8/17
Ирина Скобцева в роли Лидии и Евгений Леонов в роли Орешникова в фильме "Зигзаг удачи" (режиссер Эльдар Рязанов).
9/17
Советский художественный фильм "Морозко", 1964 год.
10/17
Советский мультипликационный фильм "Умка", 1969 год.
11/17
Советский художественный фильм "Снежная королева", 1966 год
12/17
Советский художественный фильм "Чародеи", 1982 год.
13/17
Советский художественный фильм "Эта веселая планета", 1973 год.
14/17
Советский мультипликационный фильм "Жил-был пес", 1982 год.
© Sputnik / Перейти в фотобанкАртистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
15/17
Артистка Надежда Румянцева в роли Тоси на съемках кинофильма "Девчата".
© Foto / Gorky Film Studio (1961)Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
16/17
Советский художественный фильм "Вечера на хуторе близ Диканьки", 1961 год.
© Foto / Studio Ekran (1983)Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год
17/17
© Foto / Studio Ekran (1983)
Советский мультипликационный фильм "Падал прошлогодний снег", 1983 год