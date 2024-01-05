https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/novogodnie-favority-lyubimye-sovetskie-kinofilmy-i-multiki-1049754540.html

Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики

Новогодние фавориты: любимые советские кинофильмы и мультики

Всем знакомые совестские фильмы и мультики, которые крутят по телевизору в новогоднюю ночь и праздники. Многие знают их наизусть. Смотрите фотоленту и... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

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фото

мультимедиа

кино

мультфильмы

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В фотоленте собраны самые новогодние картины, которые подарят ощущение праздника."Карнавальная ночь" и "Ирония судьбы", "Зима в Простоквашино" и "12 месяцев", "Чародеи" и "Снежная королева" и многие другие знакомые с детства картины каждый год радуют зрителей и не надоедают.

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2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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