https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-dekabr-1049754106.html

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь 2023 года

"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за декабрь 2023 года

Согласно официальным данным МВД Абхазии, сотрудники ГАИ составили 6420 протоколов за нарушение правил дорожного движения в декабре. 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T16:05+0300

2024-01-05T16:05+0300

2024-01-05T16:29+0300

в абхазии

гаи

мвд абхазии

абхазия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/1d/1036521334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_dcb7a20d499f2184f057aface1b5404f.jpg

О том, где больше всего выписали штрафы за езду "подшофе", представители какой возрастной категории опередили всех, сколько лет было самому младшему и самому старшему нарушителю, читайте в материале Sputnik.SputnikВ последний месяц 2023 года блюстители правопорядка выявили 195 случаев управления автомобилем в состоянии опьянения, что на 19 меньше чем в ноябре.В тройке "призеров" за последние два месяца произошли существенные перестановки. Сухум по-прежнему на первом месте по количеству выписанных штрафов за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но его "преследователи" слегка поменялись местами.Занимавшая в ноябре вторую строчку нашей статистики Гагра, в этот раз уступила не только Гудауте, но и Очамчыре. Тем самым, частый обладатель "серебра" в декабре остался в шаге от "пьедестала".В возрастной категории также наблюдаются некоторые изменения. "Золото" в декабре по количеству составленных штрафов досталось тем, кому от 30 до 35 лет. За месяц им удалось подняться с четвертой позиции на первую. В шаге от них расположились автомобилисты "навеселе" в возрасте от 40 до 45.Замыкают тройку "лидеров" нетрезвые водители в возрасте от 35 до 45, которые еще в ноябре были первыми.Несовершеннолетних правонарушителей в декабре не было, в отличие от ноября. Двум самым молодым "лихачам" в прошлом месяце было по 19 лет. Они оба из Сухума. Самому взрослому любителю острых ощущений за рулем в декабре было 69 лет. Он из Сухумского района и ровесник своего ноябрьского предшественника."Досталось" от инспекторов ГАИ и трем подвыпившим представительницам прекрасной половины человечества. Они из Гагры, Гудауты и Ростова-на-Дону. Всего за месяц на территории Абхазии за управление автомобилем в состоянии опьянения было оштрафовано два гостя из России.Блюстители правопорядка на дорогах республики также испортили предновогоднее настроение трем нетрезвым автомобилистам, которые подверглись штрафным санкциям 31 декабря.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

гаи, мвд абхазии, абхазия, дтп