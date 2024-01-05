https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/trapsh-o-2023-gode-dlya-abkhazii-znachimykh-prokolov-ne-bylo--1049677128.html

Трапш о 2023 годе для Абхазии: значимых проколов не было

Трапш о 2023 годе для Абхазии: значимых проколов не было

О главных событиях, которые произошли внутри и вокруг Абхазии в 2023 году в эфире радио Sputnik рассказал политолог Николай Трапш. 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T10:45+0300

2024-01-05T10:45+0300

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Трапш о 2023 годе для Абхазии: значимых проколов не было Трапш о 2023 годе для Абхазии: значимых проколов не было

Градус кипения внутренней политики Абхазии не переходил критических отметок, и в этом 2023 год стал удачным для республики, сказал Трапш в интервью радио Sputnik."В 2023 году мы увидели возможности для того, чтобы посмотреть на наши ресурсы, как мы можем работать в условиях ограниченности внешней экономической поддержки. Рывка не было, но стабильная эффективная работа стала просматриваться", – отметил Трапш.Говоря о проблемах внутри Абхазии, вопрос энергетики политолог назвал серьезной и главной проблемой. По мнению Трапш, необходимо системное урегулирование вопроса с ИнгурГЭС, а дальше инвестиционная поддержка, возможно, даже совместно со стороны России и Грузии по модернизации всей инфраструктуры. Политолог также отметил, что нужны специалисты, которые грамотно выстроили бы энергетический менеджмент.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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