https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ukrainskaya-raketa-neptun-unichtozhena-v-chernom-more-1049753216.html

Украинская ракета "Нептун" уничтожена в Черном море

Украинская ракета "Нептун" уничтожена в Черном море

Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T14:15+0300

2024-01-05T14:15+0300

2024-01-05T14:50+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

черное море

украина

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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.

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министерство обороны рф, россия, черное море, украина