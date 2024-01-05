https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ukrainskaya-raketa-neptun-unichtozhena-v-chernom-more-1049753216.html
Украинская ракета "Нептун" уничтожена в Черном море
Украинская ракета "Нептун" уничтожена в Черном море
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около... 05.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-05T14:15+0300
2024-01-05T14:15+0300
2024-01-05T14:50+0300
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.
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министерство обороны рф, россия, черное море, украина
министерство обороны рф, россия, черное море, украина
Украинская ракета "Нептун" уничтожена в Черном море
14:15 05.01.2024 (обновлено: 14:50 05.01.2024)
Ракета Р-360 комплекса "Нептун" весит 870 килограммов и может нести боеголовку массой 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Российские средства ПВО уничтожили украинскую противокорабельную ракету "Нептун" над северо-западной частью Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
"Пятого января 2024 года около 12:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с использованием противокорабельной ракеты "Нептун" по объектам на территории Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Как уточнили в министерстве, за неделю российские военные уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow, 14 тактических ракет "Точка-У", три переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты комплекса С-200, 107 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и Vampire, три противорадиолокационные ракеты HARM и 253 беспилотных летательных аппарата.