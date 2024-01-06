https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/olive-rezali-pryamo-v-pakete-kak-otmechayut-novyy-god-v-kosmose-1049743851.html

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

Что изменилось в традиции празднования с 1978 года, и почему иностранцы на МКС смотрят "Иронию судьбы" на русском. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-06T18:05+0300

2024-01-06T18:05+0300

2024-01-06T18:05+0300

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"Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе "Оливье резали прямо в пакете". Как отмечают Новый год в космосе

Космонавты на МСК могли бы отмечать Новый год 16 раз подряд - именно столько часовых поясов они пересекают за сутки. Приготовить в невесомости оливье или "Сельдь под шубой" возможно, а вот открывать шампанское - плохая идея. Эпизод подготовлен в сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве.Слушайте подкасты РИА Новости.

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