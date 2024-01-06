https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/pyanaya-dorozhnaya-statistika-v-abkhazii-za-2023-god-1049756380.html
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2023 год
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2023 год
Всего за 2023 год сотрудники ГАИ Абхазии выписали 4653 штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 1792 случая меньше в сравнении с 2022... 06.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-06T08:55+0300
2024-01-06T08:55+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Минувший 2023 год в контексте выявленных случаев езды в нетрезвом состоянии выдался спокойнее в сравнении с 2022 годом. Работники ГАИ за 12 месяцев составили в общей сложности 4653 штрафа – это на 27,8% меньше аналогичного периода годом ранее.Согласно данным МВД Абхазии, в первом месяце 2023 года было составлено 917 штрафов за езду подшофе. В последующие месяцы динамика шла на понижение, и в декабре было выявлено 196 подвыпивших автомобилистов.За год блюстители правопорядка оштрафовали двух несовершеннолетних автомобилистов в возрасте 15 и 17 лет. В 2022 годом было три несовершеннолетних нарушителя, самому молодому из которых на тот момент было 13 лет.Чаще всего на "радары" инспекторов в прошлом году попадались нетрезвые автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет. Годом ранее верхнюю строчку этого рейтинга занимали тем, кому от 30 до 35 лет.Всего в течение года штрафным санкциям подверглась 51 представительница прекрасной половины человечества, севшая за руль "навеселе". В 2022 году их было 75.
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мвд абхазии, абхазия, гаи
мвд абхазии, абхазия, гаи
"Пьяная" дорожная статистика в Абхазии за 2023 год
08:55 06.01.2024 (обновлено: 12:39 06.01.2024)
Всего за 2023 год сотрудники ГАИ Абхазии выписали 4653 штрафа за управление автомобилем в состоянии опьянения, что на 1792 случая меньше в сравнении с 2022 годом.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Минувший 2023 год в контексте выявленных случаев езды в нетрезвом состоянии выдался спокойнее в сравнении с 2022 годом. Работники ГАИ за 12 месяцев составили в общей сложности 4653 штрафа – это на 27,8% меньше аналогичного периода годом ранее.
По сложившейся ежегодной традиции, больше всего протоколов выписали в Сухуме – 1410. Вслед за столицей расположилась Гудаута с 1009 нетрезвыми автолюбителями, а на третьей строчки оказалась Гагра с 831 автомобилистом подшофе. Тройка "лидеров" осталась неизменной за два года.
Согласно данным МВД Абхазии, в первом месяце 2023 года было составлено 917 штрафов за езду подшофе. В последующие месяцы динамика шла на понижение, и в декабре было выявлено 196 подвыпивших автомобилистов.
За год блюстители правопорядка оштрафовали двух несовершеннолетних автомобилистов в возрасте 15 и 17 лет. В 2022 годом было три несовершеннолетних нарушителя, самому молодому из которых на тот момент было 13 лет.
Самому старшему нарушителю в 2023 году было 83 года. Он на два года младше своего предшественника.
Чаще всего на "радары" инспекторов в прошлом году попадались нетрезвые автолюбители в возрасте от 35 до 40 лет. Годом ранее верхнюю строчку этого рейтинга занимали тем, кому от 30 до 35 лет.
Всего в течение года штрафным санкциям подверглась 51 представительница прекрасной половины человечества, севшая за руль "навеселе". В 2022 году их было 75.