https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskaya-sluzhba-proydet-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1049758438.html

Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии

Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии

Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал иеромонах Давид (Гвазава).Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра.Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. Праздник связан с памятью о рождении Иисуса Христа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskiy-sochelnik-otmechayut-pravoslavnye-khristiane-simvoly-i-traditsii-1049756624.html

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