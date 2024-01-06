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Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии
Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии
Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. 06.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-06T13:30+0300
2024-01-06T13:30+0300
2024-01-06T14:02+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал иеромонах Давид (Гвазава).Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра.Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. Праздник связан с памятью о рождении Иисуса Христа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskiy-sochelnik-otmechayut-pravoslavnye-khristiane-simvoly-i-traditsii-1049756624.html
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рождество, абхазия, православие, религия
рождество, абхазия, православие, религия
Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии
13:30 06.01.2024 (обновлено: 14:02 06.01.2024)
Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik, Сария Кварацхелия. Рождественская служба пройдет во всех действующих храмах Абхазии. Об этом в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал иеромонах Давид (Гвазава).
Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра.
“Рождественская служба - главное богослужение праздника. В конце службы будет причастие Святых Таин Христовых”, - отметил Гвазава.
Христианский, государственный праздник Рождество Христово отмечается в православном мире 7 января по григорианскому календарю. Праздник связан с памятью о рождении Иисуса Христа.